“Jamás olvidaré que cuando nos informaron que mami iba para la UCI yo casi que estaba segura que iba a ser la última vez que la veía con vida, sentí un dolor muy fuerte en el pecho y se la entregué a Dios, le dije a la distancia, porque solo la podía ver de lejos, mamita que Dios me la acompañe y me la guarde, que la sangre de Cristo me la proteja, se la puse a Dios en las manos y en verdad creía que la iba a perder”, reconoció doña Jenny.