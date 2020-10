“Me siento muy agradecida con todo el personal del hospital La Anexión, Dios me los bendiga a todos. Me cuidaron como a una verdadera hija de la seguridad social, me querían mucho, me decían de cariño la Yuyita. Dios me los bendiga y proteja”, expresó la victoriosa abuelita en un video que envió por whatsApp al hospital La Anexión.