Abuelita sobrevive con agua de lluvia porque municipalidad le quitó el medidor

Doña Elizabeth es una vecina de Montecillos de Alajuela, que tiene 7 meses de sobrevivir sin agua potable.

Con agua de lluvia sobrevive doña Elizabeth por deuda que le dejó su padre fallecido (fotos hija de doña Elizabeth)

Ella tiene que recoger agua de lluvia en baldes para poder utilizarla, pues la Municipalidad de Alajuela le retiró el medidor a causa de una deuda que tenía su padre, quien falleció hace 12 años. Como ella es la única familiar que vive en la propiedad, la Municipalidad le pidió asumir la deuda de bienes inmuebles que supera los 2 millones de colones y que ella no puede saldar.

Deuda con la Municipalidad de Alajuela es de dos millones de colones

Elizabeth Arias asegura que ”la capacidad mía no me da para pagar esa deuda, me iban a quitar la casa, ellos vinieron y se llevaron el medidor de agua, la Municipalidad me dijo que no me ponen otro medidor hasta que yo no pague toda esa cuenta y los recursos yo no los tengo”.

Su casa esté en estado de deterioro, vive con sus hijas y la desesperación no la deja dormir. Para vivir recibe una pensión de 94 mil colones al mes, y de ahí saca para pagar la luz y comprar un poquito de comida.

Doña Elizabeth pide a las autoridades ayuda para poder pagar la deuda con una cuota adecuada a sus posibilidades, pues le están pidiendo una cuota de 190 mil colones al mes en un arreglo de pago que ella evidentemente no puede pagar.

“Tenemos que tomar agua del techo cuando cae, para bañarnos, cocinar y lavar y es agua contaminada, soy asmática y me enfermo mucho”.

Con cada lluvia doña Elizabeth tiene para laver, cocinar y bañarse (fotos hija de doña Elizabeth)

Ella pidió que la deuda se la hagan en dos tractos y la Municipalidad le rechaza las opciones que ella les presenta.

La Teja consultó a la Municipalidad de Alajuela, al departamento de acueductos y al departamento de cobros y los funcionarios de esos departamentos no quisieron brindar información sobre el caso.

Al cierre de la nota, según doña Elizabeth, ya la Municipalidad le había instalado un tubo, pero la deuda sigue abierta con el número de expediente 22 000206 0638.