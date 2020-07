“Cuando a mí todavía me llegaban ¢260.000 de pensión todo el mundo se me abría para darme préstamos, porque lo más que le rebajan a uno eran entre ¢10 y ¢20 mil con las cuotas. Con esas cuotas uno acepta, porque está pasando una necesidad y no para comprarse una pantalla, que yo ni tengo, solo tres teles de cajón con antena de aire, en los que solo me entra un canal. Mis deudas no han sido para comprarme cosas, sino para ayudar a los demás y a mí”, aseguró.