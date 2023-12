Accidente no truncó el sueño de músico de Pavas de ir con la Banda de Zarcero al Desfile de las Rosas

Yarold Cajina sufrió un accidente y eso no le impedirá cumplir su sueño de ir al Desfile de las Rosas el primero de enero. Cortesía.

El próximo 1 de enero, Yarold Cajina cumplirá uno de sus sueños: representar a Costa Rica en el Desfile de las Rosas, con la Banda Municipal de Zarcero y hará magia tocando el trombón sentado en una silla de ruedas.

El 9 de noviembre de este año, Cajina se accidentó en su moto, cuando iba para el trabajo. Producto del incidente, estuvo varios días hospitalizado.

Su recuperación ha sido muy satisfactoria, pero aún no se puede mantener en pie, por lo que deberá viajar a Pasadena en la sillita y eso, más de arrugarlo, lo tiene motivado, porque agradece a Dios y a la vida por la oportunidad que recibió de seguir vivo.

“A raíz del accidente me perdí algunos ensayos, pero tengo el instrumento en la casa y desde que salí del hospital paso ensayando. Soy muy creyente y estoy muy feliz porque en un inicio pensé que no podría participar en el desfile, pero esto me motiva el triple para dar lo mejor de mí y que pueda participar.

“Mi familia ha sido lo mas importante en este proceso, mis papás y mi hermana siempre han estado ahí, al igual que muchas personas que han estado pendientes de mi salud y le han dado apoyo a mi familia”, afirmó.

El joven se estrelló con una buseta el 9 de noviembre pasado. Cortesía.

Sus inicios

Yarold tiene 22 años y es vecino de Rincón Grande de Pavas. Su papá Harold lo llevaba al Sinem (Sistema Nacional de Educación Musical) de Pavas y ahí fue donde aprendió a tocar este instrumento.

Cajina llegó al Sinem siendo un chiquillo de 14 años y poco a poco le fue agarrando cariño al trombón.

“Mi papá quería que aprendiera algo diferente y luego de que estuve en el Sinem también estudié en la UCR y he participado en otras bandas, como la Sinfónica Municipal de Desamparados, la Banda Intermedia de la UCR y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional.

“Uno de los profesores que más me han enseñado se llama Andrés León. Ha sido un proceso larguillo, pero lo he disfrutado mucho”, recordó.

¿Cómo llegó a la Banda Municipal de Zarcero?

El año pasado hubo audiciones para formar parte de la banda y Yarold por supuesto no quiso perder la oportunidad de postularse. El formar parte de esta banda era para él un sueño.

Todas las semanas, Cajina se trasladaba hasta ese cantón alajuelense para ensayar, sin embargo, el accidente cambió la dinámica de su vida.

El accidente se dio una semana después de que la banda se presentara en la Cancillería de la República.

“Ese día iba en la moto para el trabajo (labora en un banco, pero no detalló en cuál) y una buseta invadió el carril en el que iba y me la topé de frente.

El primero de diciembre Yarold se presentó en la Plaza de la Democracia, luego de semanas de no poder ir a ensayar. Cortesía.

“El accidete fue grave, estuve dos días delicado en el San Juan de Dios y luego me trasladaron al Hospital del Trauma”, recordó.

A este muchacho, amante de la música latina, lo operaron en la muñeca derecha y en la rodilla izquierda.

Mientras estaba internado, agradecía por la vida, pero se preguntaba por el viaje y por su hija, a quien tenía rato de no verla.

“Mi preocupacion era mi hija April, que tiene cuatro años, porque desde hace días no la veía. Desde hace tres años esperaba el estar en la banda y participar en el Desfile de las Rosas y me preocupaba mucho, porque estuve muy mal en el hospital”, relató.

¿Cómo va todo?

Pese al susto que se llevó con el accidente, la recuperación de este muchacho es bastante favorable y por eso el 1 de diciembre estuvo con la banda en el homenaje que les rindieron en la plaza de la Democracia, a pocos días del viaje.

“Pensé que me costaría más recuperarme, pero todo va bien. Aún no puedo caminar, pero ya no siento dolor, sé que voy poco a poco, es un proceso y mi mamá Cinthia y mi hermana Jordania me ayudan bastante”, afirmó.

Yarold cuenta los días para participar en el desfile y está emocionadísimo porque logrará cumplir uno de sus mayores anhelos.

Al paveño le operaron la muñeca derecha. Cortesía.

“No puedo caminar aún, me puedo levantar y ponerme de pie. He estado recibiendo terapia y el catorce de diciembre tengo cita para saber cómo sigo.

“Y afortunadamente puedo tocar el trombón sin problema, porque no tengo que hacer mucho movimiento, la muñeca se queda en una sola posición y no requiere de movimiento y el peso del instrumento cae en la mano izquierda”, destacó.

Este paveño reconoció el apoyo que le han dado sus compañeros en la banda.

“Tengo que agradecerle mucho a la banda, porque todos han corrido con los vuelos, a cambiar las habitaciones, que sea acorde a mi situación y si Dios lo permite ahí estaremos el primero de enero, todos se han preocupado mucho.

“Don Elesban (Rodríguez, director de la banda) ha estado muy pendiente, siempre pasa enviándome mensajes y le quiero agradecer a él y a la asociación que siempre ha estado ahí, siempre creyeron en mí desde que hice la audición y no tengo palabras, porque han corrido para que pueda desfilar con ellos”, comentó.

A él un padre de familia que viajará con la banda, le ayudará a jalar la silla de ruedas, para que él pueda deleitar al mundo con su talento sin problemas.