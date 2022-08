¡Acharita! Muchos papás se quedarán sin ir a los desfiles del 15 de setiembre

Don Gerardo Orozco trabaja todo el día y, por eso, el próximo 15 de setiembre le será imposible acompañar a su hijo, David Orozco Ávila, a los desfiles de la celebración de los 201 años de vida independiente.

Su pequeño, de 8 años, está en segundo grado y toca el tambor en la banda de la escuela Niño Jesús de Belén, en Heredia.

“Como papá se siente extraño, porque es ausentarse de algo que, tradicionalmente, para el tico es parte de la vida como estudiante y es parte de la formación cívica de todos”, reconoce este papá, que lamenta que el disfrute se pasara para cuatro días después, o sea, para el lunes 19.

En los desfiles del 15 de setiembre, los grandes ausentes serán miles de papás que estarán trabajando. (Gabriela Téllez)

“Los papás no sólo damos apoyo, sino que sabemos que es un momento en que los hijos se sienten felices y orgullosos de ser el centro de atención de la familia ese día. Uno comprende, pero no deja de sentir cierto vacío por no poder celebrar al lado de ellos y compartir esa fecha tan bonita”, asegura don Gerardo.

Pasar trabajando el 15 de setiembre y no ser parte de los desfiles, sobre todo, no poder acompañar a su tamborcito preferido, lo hace que, desde ya, el 15 de setiembre tenga otro sabor.

“No solo es por el desfile, sino por la celebración en sí, es extraño. Es como que corran el 2 de agosto. Hay fechas que son esa fecha y es difícil tomarla en cuenta si no es feriado ese propio día.

Feriado del 15 de setiembre se disfrutará el 19 de setiembre

“Como funcionario uno sabe que hay que adaptarse a estos cambios, pero honestamente creo que no sabe igual un feriado de Independencia que no sea el mismo 15 de setiembre”, confirmó.

Ver a los papás a la orilla de las calles disfrutando con sus hijos, se verá menos este 15 de setiembre. (Rafael Murillo Rodriguez)

Desde el 2020

¿Por qué pasa esto? ¿Quién se inventó esta joyita de decisión? ¿Cuándo fue que se tomó la decisión?

En el 2020, estando el país en lo más y mejor de la pandemia, con el turismo y el comercio en general sufriendo por los cierres sanitarios, se tomaron decisiones en busca de ayudar a todos los sectores.

Una de esas fue que varios feriados del 2021 y 2022 se pudieran disfrutar no precisamente el mismo día que caen, sino trasladaro para el lunes siguiente y así crear fines de semanas largos para que la gente se fuera a pasear y así reactivar un poco la economía.

“El traslado se hace con el propósito de fomentar la visitación interna y la reactivación económica en todas las regiones del país, particularmente del sector turismo”, explica el Ministerio de Trabajo.

¿Se puede lograr que este 15 de setiembre sea feriado?

Los desfiles sí quedan para el 15 de setiembre en todo el país. (Alonso Tenorio)

Así se queda

A las 6 de la tarde de este 30 de agosto no se había presentado ninguna propuesta en la Asamblea Legislativa para que no se trasladara el feriado.

La diputada y jefa de la fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, aseguró la semana pasada que su fracción estaba preparando un proyecto de ley para promover el cambio, para que los padres y familiares puedan acompañar a los estudiantes en los desflies.

Sin embargo, Cisneros nos envió un video en el cual aclara que la fracción que lidera, y hasta el presidente de la República, Rodrigo Chaves, le entrarán al tema hasta el próximo año.