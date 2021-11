Acosteño que denunció a vecino por escándalos deberá tener más paciencia

Luis Mora Prado llegó este miércoles, a las 8 de la mañana, al Juzgado Contravencional de Acosta con la esperanza de que al fin se acabarían los escándalos que le quitan el sueño a él y a su familia, pero no fue así.

Al entrar a la sala, una jueza muy amable y con buen semblante, le dijo que no se podría llevar a cabo la audiencia por el caso, pero que fijarían una nueva fecha para continuar con el proceso.

La casa del denunciante está a pocos metros de los vecinos que presuntamente pasan haciendo escandalosas fiestas. Foto: Cortesía de Luis Mora. La casa del denunciante está a pocos metros de los vecinos que presuntamente pasan haciendo escandalosas fiestas. Foto: Cortesía de Luis Mora. (Cortesía de Luis Mora)

“En un inicio me sentí mal porque vamos a seguir esperando una solución, pero luego me puse a pensar que estos procesos son así y que debo tener paciencia. Me siento muy tranquilo, a veces el camino de la justicia sí es un poquito más largo, pero eficaz”, dijo del denunciante.

Luis tiene toda la esperanza de que el proceso le permita a él, a sus papás y a su hermana recuperar la paz.

Él presentó la denuncia por las escandalosas fiestas que supuestamente hacen, desde hace unos tres años, en la casa de un vecino hasta altas horas de la madrugada. Esta familia dice que intentó hablar con la gente para que le bajaran el volumen, pero no hubo forma, por eso no les quedó de otra que ir a los tribunales.

La Teja consultó en la Corte Suprema de Justicia por qué se suspendió la audiencia, pero al cierre de la nota aún no teníamos respuesta.

También se nos informó que la defensa del denunciado está a cargo de la Defensa Pública y tratamos de comunicarnos con la oficina de Desamparados, que según dijeron es la que lleva el caso, la idea era conocer la versión de la parte acusada, pero nadie atendió el teléfono.