Actitudes de Rodrigo Chaves podrían afectar al país si Donald Trump queda de presidente en Estados Unidos

Las repetidas actitudes de Rodrigo Chaves que irrespetan la institucionalidad, los derechos humanos y la libertad de prensa podrían traernos serias consecuencias negativas si Donald Trump queda de presidente de los Estados Unidos.

Un artículo publicado por The Economist, un medio de comunicación especializado en economía y finanzas de Gran Bretaña, asegura que si Trump gana las próximas elecciones, como pareciera que sucederá, Costa Rica sería el segundo país más afectado de forma negativa.

Rodrigo Chaves podría afectar relación con Estados Unidos con sus actitudes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

La Unidad de Inteligencia Economist (EIU, por sus siglas en inglés) realizó un análisis estadístico sobre la vulnerabilidad de las 70 economías más cercanas a Estados Unidos y su estimación para el caso tico no pinta nada tuanis.

Se basaron en los posibles cambios en la política estadounidense si el republicano consigue la presidencia.

Según la entidad, el comercio, la seguridad y la inmigración son las áreas en las cuales se esperan “cambios políticos importantes” en caso de una victoria de Trump; por ejemplo, a través de la aplicación de mayores aranceles y restricciones comerciales, una menor cooperación en defensa y un enfoque migratorio más restrictivo.

Los resultados proyectan a Costa Rica como el segundo país de los 70 totales que más sufriría.

El artículo menciona a Costa Rica como una de las naciones con mayores vínculos en áreas comerciales, culturales y de seguridad son las que tienen un mayor nivel de riesgo ante los eventuales cambios en una segunda administración republicana con Trump a la cabeza, según detalló la EIU.

Donald Trump es el favorito para ganar las elecciones en Estados Unidos. Foto: AFP. (JIM WATSON/AFP)

Una buena estrategia puede mantener las relaciones con Estados Unidos

Rodolfo Solano fue canciller durante el periódo de Carlos Alvarado. (Marvin Caravaca)

Rodolfo Solano, exministro de Comercio Exterior del gobierno de Carlos Alvarado, dice que aunque sí existen riesgos de potenciales cambios hacia Costa Rica, si los diplomáticos ticos mantienen una buena estrategia, el cambio ni debería afectar tanto.

“La lectura que hace The Economist es sobre variables de cooperación económica que debe de llamar nuestra atención, pero que es importante que Costa Rica mantenga la línea de política de Estado con respecto a los Estados Unidos que trae desde la administración anterior, fue con el secretario Blinken, aquí en Costa Rica, cuando nos visitó en el 2021, que elaboramos la hora de ruta que hoy nos da beneficios sustanciales en materia de cooperación económica de inversiones.

“Yo diría que el artículo es un insumo valioso para que entendamos que en política exterior no se puede improvisar. Estados Unidos es un socio preferencial y estratégico para nosotros y no podemos improvisar, los mejores diplomáticos nuestros tienen que estar en capitales como Washington y tenemos que garantizar interlocutores válidos no solamente en la Casa Blanca, sino en el Departamento de Estado, en el Congreso, en el Senado y en algunos centros de pensamiento que aunque tienen condiciones bipartidistas, sabemos que para Estados Unidos la política exterior, independientemente del partido de turno, siempre tiene los mismos ejes referenciales.

“¿Cómo hacemos que Costa Rica se distinga con un socio preferencial? Para Estados Unidos, independientemente del inquilino de la Casa Blanca, valores universales como la institucionalidad democrática, el respeto y la promoción efectiva de los derechos humanos y la libertad de prensa y de expresión, siempre serán vías de comunicación que nos pueden vincular más efectivamente”, dijo Solano.

Estados Unidos es un gran aliado de Costa Rica en la lucha contra el narcotráfico. Foto: MSP.

Para nadie es un secreto que el gobierno de Rodrigo Chaves se ha caracterizado por su falta de prudencia en esos tres ámbitos (institucionalidad, los derechos humanos y la libertad de prensa) ya que vive atacando a los otros dos poderes de la República y a instituciones como la Contraloría y la Defensoría de los Habitantes.

También se ha atrevido a irrespetar derechos humanos al hacer calificativos despectivos de privados de libertad o sospechoso de delitos y también vive en una pura guerra con la prensa que lo cuestiona, situaciones que podrían dinamitar la relación con Estados Unidos.

“Usted me puede decir que luz en la calle, oscuridad en la casa, veámoslo así, a veces es necesario pasar por un momento difícil para volver a recomponer que hay valores universales que no se negocian, que no se pueden desaparecer de una Política de Estado como la que tiene Costa Rica que viene desde hace unas ocho décadas, desde que un general abolió la pena de muerte, desde que hicimos nuestra educación gratuita, desde que se permitió y se celebró el voto femenino, desde que decimos que la sostenibilidad era parte de nuestro sello, todo eso no se va a borrar en cuatro años”, manifestó el excanciller.

“A mí no me puede gustar como funcionario público lo que un periodista diga, pero hay un valor superior que hay que tutelar y es la libertad de prensa y expresión, sigo creyendo que esos factores son los que pueden distinguir a Costa Rica en el concierto de naciones.

“Debemos cerciorarnos de que tenemos la habilidad diplomática para ser prudentes en nuestros discursos, pero sobre todo ser firmes en nuestras convicciones”, agregó.