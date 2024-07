Acumulado: chanceros sufren para sorteo de este domingo la otra cara de la moneda

Una vez que salió el Acumulado grande, el de 1.800 millones de colones los chanceros en diferentes partes del país se quejan de bajas ventas de la lotería para este domingo 21 de julio.

Nos dimos una vuelta por San José y pudimos comprobar que los chanceros tienen una terrible pega de enteros de lotería y están superagüevados porque no han logrado vender, antes del mediodía, ni el 30% de todos los enteros que le compraron a la Junta de Protección Social.

Rosalía, una de las chanceras fijas en Chepe nos dio un par de pistas del por qué las ventas se vinieron abajo luego de la salida del Acumulado.

Lo primero que nos dijo fue que el Acumulado dos, pese a se de más de mil millones de colones, está en una tómbola con muchas bolitas (57 en total para este domingo 21 de julio).

Además, nos aseguró que muchas personas les han manifestado su enojo porque a la hora buena de los millones, la Junta siempre mete una emisión más y generalmente es por Internet.

Los vendedores de lotería tienen un montón de fracciones que aún no se venden. Fotos: Eduardo Vega, La Teja

Patricia, otra vendedora de lotería en San José, está convencida de que el Acumulado 2 no está jalando lo suficiente a los compradores.

“Ya ni preguntan por ese acumulado, es que saben que va a durar mucho en salir, entonces se van a esperar a que pase el tiempo y vayan saliendo más bolitas”, aseguró doña Patricia.

Doña Marcela Gómez tiene 15 años de ser chancera y nos dijo: “Ahí van las ventas, poco a poco. Después de la salida del Acumulado la gente se enfrió y ahora cuesta mucho vender. La gente pregunta por un número y si uno no lo tiene, dan media vuelta y se van. Con el Acumulado compraban el que fuera. Esta difícil esto”.

Don Luis, otro chancero, en verdad tenía cara de desesperación.

“¿Sabe qué es lo más duro actualmente?, que no estamos vendiendo ni para lograr la cuota de devolución y salir aunque sea tablas. Hoy la devolución en la junta será enorme”, aseguró.

¿Qué es eso de la devolución? Les explicamos: si un chancero tiene asignada una cuota de 100 enteros de lotería a la semana, la Junta le permite devolver el 60%, lo que significa 60 enteros, los otros 40 tienen que ver cómo hace para venderlos, porque si no lo hace, como ya los pagó, pierde la plata.

“Tengo números bajos, altos, tengo de todo y la gente no está comprando. Mi cuota es de 200 enteros, puedo devolver 120, me toca vender 80 y no he llegado ni a 50, voy a perder mucha plata”, asegura don Luis.

Honestos y felices

Hay dos ejemplos de chancero que este domingo 21 de julio no trabajaron y están desde el viernes pasado tirándosela rico con su familia, don Errol Vásquez, el chancero honesto de San José y don Gerardo Sibaja, el chancero de la suerte de San Carlos.

“¡Qué voy a estar trabajando hoy muchacho! Ya yo vendí toda mi lotería desde el viernes pasado. Estoy en la casa con mi familia.

“Los que quedan en la calle vendiendo, muchos, son los que venden a sobreprecio. Jamás le he metido un cinco a los chances y la lotería, por eso la gente me busca, ya me conocen.

“Estoy seguro que por eso se me vende todo cuando no hay Acumulados, porque la gente premia mi honestidad. Siempre que me compran a cuanto la tengo y siempre respondo lo mismo, a precio. Vendo a precio y gano, no tengo por qué subir un cinco”, nos comentó don Gerardo desde San Carlos.

Este es el lugar donde se ubica el chancero honesto y hoy en verdad no vino a vender. Fotos: Eduardo Vega, La Teja

En el caso de don Errol, con una sola frase nos confirmó lo mismo. Lo vimos el viernes pasado recogiendo los chunches ya para irse a su casa y le preguntamos: “¿ya vendió todo? ¿Hasta la lotería del domingo?”; Y nos respondió: “Es que yo vendo a precio, la gente lo sabe y me es fiel como yo a ellos”.

Por aquello de que don Errol nos estuviera metiendo gato por liebre, pasamos este domingo al lugar donde vende a ver si era cierto que no llegaría y no le vimos ni la sombra.