¡Adiós chatarra electrónica! Aproveche campaña para reciclar sus aparatos viejos correctamente

Don Mario Monge tenía guardadas dos pantallas planas y un televisor de los viejos pensando que ya casi los reparaba, pero ese ya casi se convirtió en semanas, meses y 3 años.

Bote correctamente los aparatos electrónicos que ya no le sirven. En la foto, don Mario Monge (izquierda), llegó a botar un televisor de los viejos y dos pantallas. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Este sábado 24 de mayo se decidió, echó todos esos chunches al carro y los llevó a la reciclar correctamente… “¡hasta que sentí un gran alivio!”, comenta satisfecho.

Este sábado 24 y el domingo 25 de mayo, se realiza la RAEETÓN Monge, que es la tradicional jornada de recolección y reciclaje de artículos eléctricos y electrónicos, a partir de las 10 a.m. y hasta las 4 p.m., en las tiendas de Zapote contiguo a la rotonda de las Garantías Sociales y en la de San Rafael de Escazú contiguo a la ruta 27.

“Usted sabe que muchos de nosotros, los ticos, vamos guardando y guardando chunches pensando que en algún momento nos va a volver a servir y ese momento no llega nunca porque no los arreglamos. Uno de los teles que traje a reciclar tiene 30 años. Uno se encariña con los chunches”, reconoce don Mario.

Los aparatos eléctricos y electrónicos tienen piezas muy contaminantes por eso no pueden simplemente echarse a la basura. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Llevar la chatarra electrónica a reciclar es un servicio gratuito. Usted solo tiene que transportar los aparatos a esos puntos y entregarlos al personal en el puesto de recolección, ubicados en toldos frente a las tiendas, donde estarán unos contenedores gigantes con rotulación para cada categoría.

En Tienda Monge de Zapote nos topamos a Mauricio “Chunche” Montero, quien es parte de esta campaña verde y positiva.

“Me he topado personas que están encariñadas con un tele viejo, incluso que ya no le sirve, porque se lo regaló la abuela o la mamá. Mejor tómele una foto y trae a reciclar correctamente ese televisor, ya es hora de botarlo, pero no a la basura, un charral o la calle”, comentó el Chunche.

Mauricio Chunche Montero, es parte de la campaña de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. (Cortesía/Cortesía)

“Si no hay acciones como el RAEETÓN Monge, estos artículos terminan en ríos, playas, lotes, o en la vía pública y algunos tienen componentes tóxicos que ponen en peligro la salud de las personas y hasta podrían ocasionar incendios.

Javi, la botarga de Tiendas Monge, levanta una refrigeradora vieja que llevaron a reciclar. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Por eso en Monge hacemos este esfuerzo para proteger al medio ambiente y dar oportunidad a las personas de reciclar adecuadamente”, explica Carlos Fernández, director del programa Las Buenas Acciones de Monge.

Las computadoras viejas puede llevarlas al RAEETÓN Monge. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Monge procesó más de 2 millones de kilos (2.100 toneladas) de artículos eléctricos y electrónicos en los últimos 11 años. Como ejemplo, esta cantidad de residuos equivale a más de 150 autobuses escolares.