Aeropuertos de Costa Rica están colapsando por falta de controladores aéreos

Nuestro corresponsal en Estados Unidos William E. Cordero se montó todo contento en un avión con dirección a Costa Rica, sin embargo, en Houston, Texas la alegría se transformó en zozobra y después en una total desilusión porque el vuelo se canceló.

En esta foto se ven cuántos aviones hacen fila para acomodarse una vez llegaron al país. (Cortesía)

William nos explicó que el capitán del vuelo les dijo varias veces que no podían despegar porque la torre de control de Costa Rica les informó que no podrían aterrizar en suelo tico por falta de personal. La primera vez que fueron informados los pasajeros ya el avión estaba en pista y prácticamente listo para alzar vuelo.

A todos los pasajeros los tuvieron esperando en el avión, ya en pista y el capitán les dijo que estaba frustrado porque cada actualización desde San José no era concreta solo les decían que no los podían recibir por falta de personal.

Al filo de las 5 de la tarde del sábado 11 de mayo a nuestro corresponsal y todos los pasajeros el capitán les confirmó que el vuelo se cancelaba y los bajaron del avión. La ilusión de llegar a Tiquicia se transformó en incertidumbre porque nadie les podía decir si se daría alguna solución.

Nadie hace caso

Según Pedro Moisés Parada Armas, presidente del Sindicato de Profesionales de Control de Tránsito Aéreo (Sitecna), el colapso de nuestros aeropuertos será total y ellos lo han advertido hace mucho.

Así están las sillas de los controladores aéreos del país en el Juan Santamaría. (Cortesía)

“Hace un año, cuando nos reunimos con el entonces ministro de Transportes, Luis Amador, se acordó la creación inmediata de 29 plazas para controladores aéreos y al día de hoy no hay nada de eso.

“El proceso de selección se inició, pero fue un rotundo fracaso, tanto así que se declaró nulo porque solo 12 personas concursaron. Uno de los problemas que tiene abrir nuevas plazas de controlador aéreo es que les meten salario global y eso no es suficiente para este tipo de puestos con tantísima responsabilidad, son solo 634 mil colones menos rebajas, no es un salario competitivo”, nos explica el presidente del Sitecna.

Otro problema, aclara Pedro Moisés, es que a los controladores aéreos actuales ya van 13 años que no les hacen una revalorización salarial, además, la cantidad de plazas actuales son las mismas que hace 25 años.

“Los controladores aéreos no estamos pidiendo lujos, lo que la gente debe entender y también las autoridades es que estamos pidiendo las condiciones mínimas para trabajar decentemente. Pedimos las herramientas básicas para dar un servicio profesional.

“¿No es que somos el país de la experiencia pura vida? Pues resulta que los controladores aéreos no tienen ni sillas para sentarse. Desde el 19 de abril pasado el sistema comenzó a colapsar, hubo cinco problemas. Se ha tenido que cerrar el espacio aéreo de Costa Rica por hasta una hora y Aviación Civil dice que no pasa nada, que todo está normal”, explica don Pedro Moisés.

Cuente cuántos aviones hay parados y cuántos hacen fila para despegar. (Cortesía)

Colapso total

La falta de personal, advierte el presidente del sindicato de controladores aéreos, traerá el caos total en los aeropuertos.

“Las autoridades que no quieren ver el problema, simplemente es porque no quieren verlo. Los controladores aéreos llevamos más de 25 años de no contar con el personal completo que se necesita. Imagínese que para trabajar con lo mínimo, no estamos pidiendo lujos, se ocupan unos 54 controladores aéreos más de los que hay.

“En el aeropuerto Juan Santamaría se n, al menos, 11 nuevos controladores aéreos para comenzar a trabajar con el mínimo ¿por qué colapsarán los aeropuertos? Por la desidia y negligencia de las personas con poder del gobierno. No se respetan los procedimientos de descanso internacionales”, reconoce.

En los equipos de cómputo hasta amenazas de virus hay, sí, son las compus de los controladores aéreos de Costa Rica. (Cortesía)

Pedro José advierte también que los efectos rebote serán enormes y la bola de nieve irá creciendo tanto que por eso colapsarán totalmente nuestros aeropuertos”, asegura el presidente del Sintac.

Señales fuertes

El tema es excesivamente serio y ya el sector turismo comenzó a alzar la voz para que alguien en el gobierno se ocupe del asunto.

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) pide a las autoridades gubernamentales tratar “las situaciones que están causando constantes interrupciones en el flujo del tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

“Canatur expresa su profunda preocupación ante la suspensión temporal de los vuelos de entrada y salida de la terminal aérea, lo cual está afectando las operaciones turísticas y la imagen del país”, asegura Canatur en una carta dirigida al ministro del Mopt, Mauricio Batalla.

El pasado jueves 9 de mayo el ministro del Mopt, Mauricio Batalla, recibió a los controladores aéreos para meterle mano a posibles soluciones. (Cortesía)

¿Solución?

El jueves 9 de mayo Batalla recibió a los controladores aéreos para meterle mano a posibles soluciones. También estuvieron presentes representantes del Ministerios de la Presidencia, de Planificación y Política Económica, de Trabajo, y el director general de Aviación Civil, Marcos Castillo.

Se acordó una reunión mensual para darle urgente respuesta a los problemas; sin embargo, horas después siguieron, y siguen, los cierres del Juan Santamaría por falta de personal.