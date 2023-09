Aficionada manuda podrá ayudar a su hijo gracias a promo Código La Teja con Münkel

Doña Olga es una manuda fiel a La Teja. (Cortesía)

Doña Olga Alfaro Céspedes fue la lectora afortunada que se dejó el premio de una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 104 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel, por activar nuestro código del pasado jueves 28 de setiembre.

La vecina del Roble de Alajuela tiene años de leer y activar el código de La Teja, y la suerte ya le ha sonreído en tres ocasiones.

“Me siento bien, muy feliz, yo ya he ganado otras veces, hace como dos años y después hace como un año. Yo no sé qué tan común sea, pero ya la suerte me ha tocado tres veces”, nos contó.

Aunque Alfaro al principio pensaba invertir el premio en unos lentes para su hijo, al conocer que en Ópticas Münkel tienen servicios médicos en general, aseguró que evaluará otras opciones.

“Yo pensaba que el premio solo aplicaba para lentes, no sabía que tenían varios servicios, pero ahora voy a evaluar cuál es la necesidad mayor, pero creo que mi hijo tiene que cambiar lentes pronto”.

Ella nos confesó que aunque disfruta mucho de leer de todo el periódico, su sección favorita son los deportes porque es una fiebre de la Liga Deportiva Alajuelense.

“Me gustan mucho los deportes, soy manuda y muy aficionada al FC Barcelona y de Lionel Messi; de hecho, en diciembre voy a ir con mi hijo Manuel a Argentina, así él puede ir estrenando lentes”, concluyó.