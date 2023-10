Aficionado manudo podrá disfrutar de 200 dólares gracias a Ópticas Münkel y La Teja

Gerardo Cruz vecino de San Rafael de Heredia activó y ganó.

Gerardo Cruz Calderón está que no cabe de felicidad, ya que el pasado domingo 1 de octubre arrancó con el pie derecho el mes, porque él fue el gran afortunado de ganar una tarjeta de regalo con 200 dólares (aproximadamente 107 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel por activar nuestro código.

A don Gerardo, vecino de San Rafael de Heredia, le contamos que Münkel también tiene un Centro Médico donde puede aprovechar su premio y por eso nos contó que ya tiene pensado qué va a hacer con el premio.

“Este premio me cayó de perlas. Yo uso lentes y lo voy a aprovechar para cambiar los que ando, porque ya me tocaba”, comentó.

Calderón, de 78 años, nos comentó que estaba muy agradecido por el regalo que se llevó, asimismo, recordó que esta es la tercera vez que ganaba con La Teja, ya que una de las cosas que no le pueden faltar cuando va a comprar el periódico es activar el código.

“Yo todos los días voy a la panadería que está por mi casa a comprar pancito, pero una de las cosas que no me pueden faltar es traerme el periódico, porque mientras que estoy desayunando me informo y activo el código”, agregó.

Calderón nos confesó que la parte favorita del periódico son los temas nacionales ya que en esta sección puede informarse sobre política, pero también dijo que era un manudo de corazón y que no deja pasar por alto las noticas de su equipo favorito.

Si a usted le gustaría ganar como don Gerardo, active nuestro código, el cual sale en la esquina superior derecha de nuestra portada. Para activarlo es muy sencillo, lo único que tiene que hacer es entrar a www.lateja.cr los datos que se piden son básicos y no se solicita ningún dato sensible.

Solo debe responder una pregunta muy sencilla. La promoción será durante los siete días de la semana y será la misma cantidad, 200 dólares en Ópticas Münkel.