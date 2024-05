Aficionado morado podrá estrenar lentes gracias a Ópticas Münkel y La Teja

Vecino de Santa Ana activó y ganó. cortesía.

Vladimir Ortiz Calderón disfruta al máximo La Teja y hace poco empezó a activar, algo que lo benefició este lunes 13 de mayo y por eso, se ganó una tarjeta de regalo por 200 dólares (aproximadamente 102 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel.

Este vecino de Pozos de Santa Ana, nos contó que está muy contentó con el premio, porque era la primera vez que ganaba, por eso de una vez nos contó lo que tenía pensado hacer con su premio.

“Este premio lo voy a usar para mí, porque hace un año no me cambio los lentes, y bueno ya me tocaba, ya que con la edad uno va teniendo desgaste”, detalló.

Para este fiebre de La Teja este premio es una salvada, ya que le ayuda a no desajustar su presupuesto.

“Fue un premio que llegó en el momento indicado, a uno le cae bien al bolsillo porque ahora todo es más difícil”, comentó.

Ortiz nos contó que él todos los días en la mañana compra La Teja en una pulpería que le queda cerca de la casa y que la lee tomándose un delicioso yodito caliente.

“En la casa no puede faltar La Teja, y una de las cosas que más me gusta son los deportes porque soy morado, además, de compartir el periódico con mi familia”, comentó.

LEA MÁS: ¿Quiere tener mejor vista? Cambiar un simple hábito le puede ayudar de gran manera

Este fiel lector, de 47 años, nos comentó que es la primera vez que gana, pero espera que no sea la última porque va a seguir activando.

“Llame la suerte porque empecé a activar el periódico hace una semana”, dijo.

Una de las cosas que más le gusta hacer a don Vladimir Ortiz en su tiempo libre es ver televisión y descansar, pues nos contó que siempre la anda pulseando haciendo servicio de Uber.