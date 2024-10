Afortunados ganadores del viaje gratis a México con La Teja soltaron el llanto de la emoción

¡Felicidades y mil gracias! Don Marvin Zúñiga Loaiza y su hija Kristel Zúñiga Calderón pegaban brincos de alegría porque fueron los ganadores del viaje gratis a México para dos personas que sorteamos este sábado 12 de octubre en medio de nuestra fiesta de 18 años.

Don Marvin Zúñiga Loaiza y su hija Kristel Zúñiga tenían toda la fe de que ganarían, ¡y pegaron! (Jose Cordero)

Eran pasaditas las 10 de la noche. Ya todos estábamos bien bailados, reídos, comidos y gozados. Llegó el momento de hacer el sorteo y el papá con su hija, vecinos de Coronado, comenzaron a jalar la suerte. En realidad, la jalaron desde que comenzaron a activar, pero en la fiesta le pegaron el último empujón.

Antitos de que se anunciara el nombre del ganador, pudimos ver perfectamente a Kristel cruzando sus dedos al aire para llamar la atención de la diosa fortuna. Nos llamó la atención su concentración y lo que más asombró fue que justo ella fue la que resultó ganadora en el sorteo.

La foto no nos deja mentir, así jaló Kristel la suerte. (Jose Cordero)

“Usted no sabe lo que nosotros amamos México. Mi papá tiene catrinas, yo tengo catrinas. Respetamos y celebramos mucho la santa muerte y por eso eso desde que nos dimos cuenta de la promoción de La Teja comenzamos a activar con mucha fe”, comentó entre lágrimas la coronadeña, de 24 años.

Don Marvin no se le quedó atrás y apenas supo que su hija era la ganadora, soltó el llanto de la emoción.

“Soy un fiel lector de La Teja, toda la vida la he comprado y activado. Desde el instante en que vi el viaje a México algo me dijo que debía activar, porque me lo iba a ganar. Le dije a mi hija que comenzarámos la activación y todos los días activamos. Es increíble, hoy (12 de octubre) nos levantamos muy positivos y por eso llegamos de primeros a la fiesta, sabíamos, sentíamos que el viaje era nuestro”, aseguró don Marvin, de 61 años, entre lágrimas y brincos.

A pesar de que es una familia que activa fielmente nuestro código con todas las promociones que sacamos, es la primera vez que ganan con nosotros y eso los hizo explotar de alegría, tanto así que las lágrimas se les salían solitas.

Don Marvin no aguantó la emoción y se puso a llorar. ¡Qué momento más hermoso! (Jose Cordero)

“Es que con la cultura mexicana nosotros tenemos una muy linda conexión. Tengo en mi taller calaveritas y mi hija heredó ese amor por las catrinas que yo también tengo. Como le digo, desde que vimos la promoción sentimos algo especial. Era para nosotros”, agrega el papá.

Aunque naturalmente, pegarse un viaje a otro país debe ser una alegría enorme, Kristel nos explicó por qué para su papá este premio es tan especial.

“Mi papá es superaficionado de un luchador de hace muchos años que salía en películas, El Santo (de la lucha libre mexicana y usaba máscara plateada). Crecí rodeada de influencia mexicana, por eso no podemos creer que hayamos ganado justo el viaje de la vida que queremos hacer”, responde Kristel.

Este papá y su hija nos dan una gran lección de positivismo y motivación.

“Lo primero que nos preguntamos fue, ‘¿por qué no?, ¿por qué nosotros no podemos ganar? Vamos a activar bien positivos y estamos seguros que nos irá bien’. Eso fue lo que nos dijimos”.

Esta hermosa familia realmente hizo un gran equipo, porque don Marvin compraba La Teja y Kristel, desde su celular, activó siempre.

Estos dos hicieron un gran trabajo, ¡muchas felicidades! (Jose Cordero)

“Cuando me llamaron para decirnos que estábamos seleccionados entre los 50 para la fiesta, sabíamos que ya habíamos caminado el 50% de la suerte, por supuesto que íbamos a venir porque, repito, algo más fuerte nos seguía diciendo que era nuestro”, asegura ella.

Reconoce Kristel que su papá siempre ha sido un hombre de mucha fe y es tanta que termina contagiada.

“Es increíble lo que puede lograr la fe, lo que pueden atraer las energías positivas en la vida. Estamos demasiado contentos, porque esta alegría recién comienza”, dice la hija, quien tiene un emprendimiento de máscaras japonesas.

Es cierto, padre e hija lo tienen bien claro, lo brincos, risas y hasta lágrimas de felicidad son solo el comienzo, porque se viene lo mejor, el viaje a México.

Esta fue La Teja que resultó ganadora. ¡Qué suerte! (Jose Cordero)

“Tenemos el pasaporte listo y al día, tenemos maletas que ya vamos a comenzar a hacer. Vamos a seguir motivados y positivos porque sabemos que siguen días muy alegres, no podemos esperar para estar ya en Ciudad de México”, reconoce don Marvin.

Ya Michael Astúa, de DM-Viajes, la agencia que llevará a estos suertudos a México, nos había confirmado que el viaje gratis tendrá actividades como la visita a la basílica de Guadalupe y las pirámides de Teoutihuacán, además, se visitará Puebla y se disfrutará de todo lo que significa para los mexicanos el Día de Muertos.

¡Así se celebra el pegarse un viaje a México! (Jose Cordero)

“Conozco Ciudad de México, papi no, pero nunca estuve para el Día de Muertos y eso es lo que nos hace explotar de felicidad, que viviremos una aventura mágica llena de calaveras y tradición, eso nos encanta. Gracias por hacernos tan felices, son las vacaciones soñadas para cualquier persona y totalmente gratis”, dijo todavía entre lágrimas Kristel.

13/10/2024, San José, Grupo Nación, celebración del aniversario numero 18 del periódico La Teja, empleados y lectores reunidos para la celebración. (Jose Cordero)

