“Arrancamos ya con el debido proceso, primero, hacer el reclamo a la municipalidad, presentar el reclamo administrativo y la boleta de exoneración de los años que debe don Eduardo, a la cual por ley él tiene derecho, pero cuando se acercó (a la muni) le dijeron que no. Aquí están haciendo una tremenda injusticia y la vamos a solucionar, ya él no está solo, aquí estoy yo. Lo que me duele es que así hay miles de casos en el país”, asegura el abogado.