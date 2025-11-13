Agricultor manda fuerte mensaje a Rodrigo Chaves al criticarlos por tener tractores y Hilux

Un agricultor de Cartago le respondió al presidente Rodrigo Chaves, luego de que el mandatario hablara mal de los manifestantes que llegaron el martes a Casa Presidencial.

El presidente cuestionó en conferencia de prensa que los productores que se están quejando de problemas económicos, y piden apoyo y soluciones al gobierno, hayan llevado a la marcha “tractores lujosísimos” así como carros Hilux, Toyotas, Prados, incluso cuestionó al ministro de Seguridad, Mario Zamora, el por qué no decomisaron los tractores.

Presidente Rodrigo Chaves Costa Rica dijo palabras que molestaron mucho a los agricultores. (JOHN DURAN/Jdurán)

“Mi nombre es Marvin Gómez, soy productor de la zona norte de Cartago. Estoy muy dolido por las manifestaciones de nuestro presidente con respecto a los agricultores.

“Señor presidente, el tractor que usted ve aquí atrás y el Hilux que ve atrás también son herramientas de trabajo que, por la naturaleza de nuestro trabajo, se necesitan, no son lujos. El tractor, por ejemplo, nos ayuda a alistarse el terreno, a cargar la mercadería y en este momento nos está ayudando a cosechar papa. El Hilux nos ayuda a llevar la mercadería hasta la lavandería. No es por gusto que nosotros tenemos este tipo de herramientas, es porque la naturaleza de nuestro trabajo lo solicita”, expresó el productor.

Gómez también aclaró que en muchas ocasiones los agricultores deben endeudarse un montón de años para adquirir esas herramientas.

11/11/2025 Una Manifestación de Agricultores del todo el país llego a casa presidencial, el disgusto es por el abandono del Agro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Es muy fácil hablar y no solamente para el presidente, sino para quienes critican al sector agrícola. Hoy estamos cosechando las papas que más de uno de ustedes van a disfrutar en su mesa y que nosotros lo hacemos con todo cariño, pero no se vale que se expresen del sector agro como lo ha hecho nuestro presidente, utilizando la palabra de comisaría. Nosotros, que sepamos, no nos hemos robado nada y no nos hemos robado ninguna maquinaria, simple y sencillamente estamos haciendo nuestro trabajo”, agregó.

Productores ya usan tecnología y no trabajan a puro cuchillo y descalzos

El producto de papa asegura que muchos agricultores se han modernizado y trabajan de la mano con la tecnología, pero pareciera que el gobierno no es consciente de eso.

“Que no se le olvide, señor presidente, que en días atrás usted, junto con el ministro de agricultura, Víctor Carvajal, invitaban al sector agro a que fueran parte de la tecnología para que de esta manera fuéramos más eficientes, fuéramos más competitivos, más rentables. Esto es tener tecnología avanzada o a cuál tecnología se refería, ¿a tecnología vieja?

“Hoy, nuestros agricultores también fumigan con drones y esos andan entre 15.000 y 20.000 dólares. Tenemos sistemas de riesgos automatizados en muchas fincas, que también valen lo que vale un tractor, que también vale lo que vale una Hilux, pero eso no lo ven, no ven detrás de todo esto el gran esfuerzo que un agricultor está haciendo para poder cosechar y para poder ser competitivo.

“Ustedes mismos incitaban al sector agro a que fuera más competitivo por medio de la tecnología. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Visitar cualquier finca y encontrarse al agricultor de hace 50 años con un chonete, con su cuchillo y descalzo? Nosotros acá en el campo estamos realmente trabajando, no estamos jugando chumicos", aseguró el vecino de Cartago.