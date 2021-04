“Cuando recibí el reporte de la nota del examen vi el 900 y lo primero que pensé fue: ‘Ok, aquí está el máximo puntaje que uno puede pegarse, pero dónde está lo que me saqué', porque no lo veía por ningún lado. A los pocos minutos comprendí que no era la referencia del puntaje máximo, sino que era mi nota y me llené de una gran alegría”, nos contó este campesino pulseador.