Aguinaldo 2024: ¿El patrón puede cancelar el aguinaldo en diferentes pagos?

Sin mucho mate. Su patrón tiene hasta el próximo 20 de diciembre para pagarle el aguinaldo de acuerdo a lo que confirma el Ministerio de Trabajo.

Esa es la fecha límite y no se deje que le amarren el perro con su aguinaldo. Si al 20 de diciembre no se lo han pagado, a partir del 21 de diciembre puede presentar una denuncia en la página www.mtss.go.cr En esa página hay un chat y aunque sean días de fiesta y vacaciones en el Ministerio de Trabajo van a trabajar tieso y parejo.

Aguinaldo 2024: ¿Puede mi patrón pagarme el aguinaldo a paguitos de polaco? (Rafael Pacheco Granados)

Este 26 de noviembre el Ministerio de Trabajo arrancó con su campaña: “Aguinaldo completo y a tiempo” y nos confirmó que su patrón no le puede salir con el cuento chino de que le va a pagar el aguinaldo a paguitos de polaco y que durará hasta enero para cumplir con los pagos.

Andrés Romero, ministro de Trabajo, habla del aguinaldo 2024

Lo que sí puede hacer su patrón es cancelar el aguinaldo a pagos, siempre y cuando termine de pagarle todo el 20 de diciembre.

“La campaña inicia el 1 de diciembre y finaliza el 3 de enero del próximo año. Del 1 al 20 de diciembre se estará dando información y asesoría sobre el cálculo del aguinaldo a los trabajadores del sector privado.

Aguinaldo 2024 (Cortesía)

“De acuerdo con lo que establece la ley, el aguinaldo es un derecho de todo trabajador que tiene al menos un mes de trabajar para un mismo patrono”, confirmó el Minsiterio de Trabajo.

Trabajarán parejo

Desde el 21 de diciembre la Inspección de Trabajo del citado ministerio, tendrá sus puertas abiertas solo para atender denuncias por patrones que no hayan pagado el aguinaldo. Trabajarán más horas, incluso cuando la mayoría de trabajadores del Gobierno estarán disfrutando sus vacaciones.

Para esta atención se tendrán 100 funcionarios (70 de la Dirección de Inspección y 30 de la Dirección de Asuntos Laborales).

Alexánder Astorga, viceministro de Trabajo habla sobre el aguinaldo 2024

Señor patrón, mejor no se la juegue y pague a tiempo el aguinaldo, porque quienes incumplan con el pago de este derecho laboral se exponen a multas de hasta 23 salarios base de un oficinista 1 del Poder Judicial (¢462.200), es decir, hasta ¢10.630.600.

Aguinaldo 2024 (Cortesía)

¿Si usted es de los que piensa que denunciar al patrón no sirve de nada? Mejor le respondemos con números para que se dé cuenta de que si le van a echar el hombro.

El año pasado, después del 20 de diciembre, se denunciaron a 375 patrones por no pagar el aguinaldo y eso provocó que el Ministerio de Trabajo les jalara el aire, razón por la cual le pagaron el aguinaldo a 1.642 trabajadores que cuidado y se hubiesen quedado sin esa platica ¿se imagina uno sin aguinaldo? Por eso, denuncie. Además, a cuatro patrones, en el 2023, se les llevó a juicio por no pagar el aguinaldo, o sea, la cosa no es jugando.