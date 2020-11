“En todo este tiempo solo salí una vez para aplicarme la vacuna contra la influenza y fui porque soy de alto riesgo (diabética), pero yo no quería ni ir. Iba superprotegida con mascarilla y guantes. Lo hice montada en el carro de mi hijo (Khristopher Taylor) y solo me bajé en la puerta donde ya iban a empezar a vacunar, no caminé ni 25 metros y regresé igual a la casa”, contó la pensionada.