Al exdiputado Óscar López le vaciaron la cuenta bancaria de una forma que nos preocupará a todos

Al exdiputado y excandidato presidencial, Óscar López le vaciaron la cuenta bancaria de una forma insólita.

A Óscar López le vaciaron la cuenta bancaria. (José Corder)

Él contó qué fue lo que le pasó para que su experiencia le sirva a otras personas.

“35 céntimos, eso fue lo único que quedó en mi cuenta bancaria. Sí, un hacker se metió por medio de mi SINPE móvil y me vaciaron por completo mi cuenta. Esto es un trago muy amargo que estoy pasando, yo jamás pensé que me pudiese suceder a mí.

El exdiputado está muy afectado por lo que le pasó. (Cortesía Fortinet)

“Uno nunca cree que estas cosas le puedan pasar, pero me sucedió y estoy ahora con la tristeza y con la sensación de impotencia y de vulnerabilidad, de sentir que me sacaron mi dinero de mi cuenta y no importa la cantidad, no importa si yo tenía mucho, poco dinero”, expresó el político.

López contó además que ya puso la denuncia en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“El banco me pasó toda la lista de las personas que supuestamente se beneficiaron, uno con ¢50.000, otros con ¢100.000, otros con ¢150.000, otros con ¢80.000, ¿qué sé yo? Lo cierto es que esta es una sensación muy difícil y muy dolorosa, el ver que revisa uno la cuenta y que no tiene nada más que 35 céntimos después de tener una cantidad de dinero, es doloroso.

“Lo material se repone y se recupera uno con esfuerzo y trabajo, pero esta sensación es verdaderamente espantosa. Cuide mucho su teléfono, cuide mucho sus claves, pues esto que le pasó a otros antes y que hoy me sucede a mí, Dios quiera que no le suceda a usted”, manifestó el exdiputado.