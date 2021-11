Al próximo presidente de Costa Rica lo podrán elegir 3.541.908 votantes

Justo este viernes 26 de noviembre, Nahomy Baltodano, retiró por primera vez su cédula de identidad y así es una de las 3.541.908 personas que, oficialmente, podrán votar en las elecciones presidenciales del próximo 6 de febrero.

A principios de octubre les presentamos a Nahomy, quien cumplió 18 años el 20 de noviembre, pero que al dos de octubre anterior no había ido al Tribunal Supremo de Elecciones a solicitar su cédula y así quedar empadronada y si no lo hubiese hecho antes del 5 de octubre, la habrían dejado fuera del padrón electoral que elegirá al próximo presidente del país.

“Me sentí con muchos nervios, sobre todo porque iba con mi abuelita y no la dejaron pasar, fue como sentirme ya mayor de edad. También me dieron nervios cuando me pusieron a firmar y a poner mi huella digital. Me sentí como grande, ya adulta.

Votará. Nahomy retiró su primera cédula este 26 de noviembre. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

“Me alegra que podré votar el febrero, todavía no tengo definido a quién le daré mi voto, hay un par de opciones que son las que más me llaman la atención, pero debo analizarlas todavía más”, explica Nahomy.

Este 26 de noviembre el TSE hizo oficial la lista de votantes: son 1.781.439 mujeres y 1.760.469 hombres. Con respecto a las votaciones presidenciales y legislativas de 2018, esa cifra de personas empadronadas aumentó un 6,6% (es decir, 219.579 electores).

El 47% del padrón, equivalente a poco más de 1,66 millones de votantes, se encuentra ubicado en el grupo de edad comprendido entre los 18 y 39 años.

Más mujeres. Este 26 de noviembre el TSE hizo oficial la lista de votantes: son 1.781.439 mujeres y 1.760.469 hombres. Cortesía. (Cortesía)

Por otra parte, 50.833 personas podrán votar en los 52 consulados que se instalen en 42 países

Con respecto de los costarricenses que podrán votar en suelo nacional, la cifra total corresponde a 3.491.075 (1.756.644 mujeres y 1.734.431 hombres).