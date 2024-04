Alajuela sin agua: “Pasamos toda una noche despiertos esperando el agua y nada”

Varios sectores de Alajuela están que ya no aguantan más por la falta de agua. El pasado lunes 22 de abril se tiraron a la calle y cerraron vías en protesta porque pasan hasta tres días completos sin una gota de agua.

Una de las vecinas afectadas, doña Elsa Cabrera, quien vive en el residencial Santa Teresita, el cual pertenece al barrio El Carmen, nos cuenta que viven una situación insoportable porque no es que les cortan el agua por ratos, sino que del todo los dejan sin agua por muchísimas horas.

El pasado lunes 22 de abril los vecinos de Villa Bonita se tiraron a la calle e impidieron el paso de vehículos en protesta por la falta de agua. (Cortesía)

“Somos, técnicamente, la parte alta de Villa Bonita, también está afectado el barrio Avioneta, Lotes Sánchez, el centro de Villa Bonita, algunos sectores del barrio Monserrat, entre otras zonas. No llega agua para nada.

“Tengo muchísimos años de vivir aquí, más de 10, el problema del agua siempre ha existido, sin embargo, cuando el agua se va en las mañanas, por las noches llega y así uno puede llenar tanques, lavar, guardar agua para la comida, para bañarse, en fin, pero es que ahora es otra cosa, es algo insoportable”, nos comentó la vecina.

Hay vecinos de Villa Bonita a los que no se les va del todo el agua, pero lo que les llega es un hilito muy delgado que no sirve para casi nada, pero bueno, algo les llega, sin embargo, a la gran mayoría es una falta absoluta, asegura doña Elsa.

De lo que más les duele a los vecinos es que Acueductos y Alcantarillados (AyA) no les explica nada, no les advierte nada y no les informa de nada.

Los alajuelenses no descartan más protestas con cierre de calles. (Cortesía)

La verdad, con doña Elsa hicimos la de santo Tomás, porque no terminamos de creerle que el AyA no les diga nada.

Nos fuimos derechito al Facebook oficial del AyA y, en verdad, doña Elsa no estaba exagerando, no hay un solo aviso de corte de agua programado en Villa Bonita de Alajuela y sus alrededores, al menos desde el pasado 12 de abril.

“No le voy a mentir, en casa pasamos toda una noche despiertos esperando el agua y nada. Necesitamos una solución, muchos vecinos tenemos tanque de almacenamiento de agua, pero ni eso sirve porque no hay oportunidad de que se medio llenen”, asegura la vecina de Alajuela.

Le consultamos este martes 23 de abril al AyA sobre la realidad que viven los vecinos de Alajuela, porque también en el barrio San José hay faltante de agua de muchas horas, y nos confirmaron que este mismo 23 de abril habrá conferencia de prensa, a las 2 p. m., para dar un informe al respecto.