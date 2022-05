Alajuelita alista pulmón deportivo y artístico para que disfruten unas 25 mil personas

Con el objetivo de que niños, adultos y adultos mayores puedan disfrutar del deporte y el arte al mismo tiempo, comenzó el 25 de abril la construcción de un pulmón verde, el nuevo parque Corina Rodríguez 1986, en la urbanización Corina Rodríguez de San Felipe de Alajuelita.

Lo que antes era una plaza, que sin saber nadie por qué le echaron casi 200 vagonetas de tierra y lastres, en pocos meses se cargará de obras de teatro, zumba para adultos mayores y mejengas de fútbol ocho en una cancha natural, en un terreno de 7.137 metros cuadrados que será inaugurado, si todo camina puras tejas, a mediados de octubre.

El nuevo parque es de siete mil metros cuadrados. Cortesía (Cortesía)

Cuando a la plaza se le echó tanta tierra y lastre, se perdió el único lugar de diversión de los alajueliteños que viven entre el conocido como puente Figueres y el puente Herrera, ambos sobre la quebrada Cochea.

El parque en construcción beneficiará a todos los que viven en Corina Rodríguez, que son unas 15 mil personas, también lo podrán disfrutar otros 10 mil alajueliteños de las urbanizaciones La Aurora, La Guápil, La Verbena, La Cruz, Bellotas, Garabito, San Felipe 1, Ciudadelas Unidas, Alajuelinda y Bulevar de La Guardia.

Habrá espacios para caminar, trotar, sentarse a compartir y hacer todo tipo de ejercicios. Cortesía. (Cortesía)

Para que este sector de Alajuelita pueda disfrutar de naturaleza, arte y deporte, el parque tendrá un la mitad dedicada a árboles y flores, la otra mitad será para las construcciones. Todos los árboles que se siembren serán autóctonos.

Cuando hablamos de la presencia del arte es porque el nuevo pulmón tendrá un anfiteatro con una plazoleta, en el cual se espera haya constantemente la presentación de obras de teatro y actos culturales de todo tipo hechas por alajueliteños en la medida de lo posible.

Los patinetos tendrán su lugar para hacer todo tipo de piruetas. Cortesía (Cortesía)

Dentro de las metas que tiene la Asociación de Desarrollo Integral Corina Rodríguez, está que las iglesias evangélicas y católicas de la comunidad aprovechen el anfiteatro para realizar actividades con mensajes positivos y que los amantes del arte y la música locales aprovechen para mostrar sus trabajos.

Deportivamente hablando tendrá una cancha multiuso en la cual se podrá jugar baloncesto, voleibol y futsal, así como una cancha natural para fútbol ocho con gradería, camerinos y baños, un parque para patinetas y un circuito parkour (con obstáculos). Los camerinos que se construirán cumplirán completamente con la ley 7.600 que es para personas con capacidades especiales.

Habrá, además, un sector al que se le pondrán máquinas para hacer ejercicios para quienes gusten llegar solos puedan mantener su figura y su salud. También tendrá senderos peatonales y se instalarán bancas.

Don José es el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Corina Rodríguez. Foto Eduardo Vega. (Cortesía)

La Teja visitó el parque el miércoles 11 de mayo, muy amablemente nos atendió don José Eduardo Vargas Chavarría, el papá del parque y presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Corina Rodríguez.

“La idea es que las mamás puedan venir en las tardes aquí con sus hijos para desestresarse en un sendero que se hará para ese fin, también que los adultos mayores lo usen para hacer sus ejercicios o reunirse a conversar mientras los jóvenes juegan baloncesto o voleibol y otros por allá disfrutan una mejenga de fútbol ocho. Este parque será un pulmón que será aprovechado por unas 25 mil personas de Alajuelita.

“Me alegra mucho confirmar que una vez que comenzaron las obras, la gente entendió que sí será realidad el sueño del parque y están supermotivadas e ilusionadas, incluso, muchos vecinos me preguntan en qué pueden ayudar, eso habla del buen corazón que siempre ha tenido el alajueliteño”, nos comentó don José Eduardo.

La maquinaria entró a trabajar desde el pasado 25 de abril. (Cortesía)

Innovación

El alcalde de Alajuelita, Modesto Alpízar, reconoció que el proyecto se logra consolidar gracias a la asociación de desarrollo, la muni alajueliteña y el Ministerio de Vivienda.

“El proyecto establece la creación de espacios innovadores para recreación y convivencia comunitaria. Hablamos del resultado de un bono comunal otorgado por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Se espera que las obras duren unos seis meses, así que muy probablemente para mediados de octubre ya se estarían entregando.

“Estamos hablando de que este parque se convertirá en un centro muy activo para la sana convivencia por eso desde la municipalidad ya se está trabajando para tener en agenda siempre actividades deportivas y culturales, queremos un espacio sano y muy lleno de eventos durante todo el día en los cuales se le dé oportunidad a las diferentes comunidades del cantón”, explicó el alcalde.

Don Modesto Alpízar, el alcalde alajueliteño, recordó que también se construye un parque recreativo en San Felipe. (Cortesía)

Otro parque

Nos recordó don Modesto que los trabajos de Corina Rodríguez no son los únicos que se hacen en cantón con respecto a espacios para la diversión, el deporte y el arte, también trabajan en el Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita, el cual tiene la misión de motivar una serie de capacidades en la población del cantón a partir de la recreación, la cultura, el deporte y la tecnología.

Este otro parque tendrá aulas de danza, teatro, música, auditorio, gimnasio, aulas convencionales, oficinas, piscina, canchas y senderos. Se espera que las obras arranquen en junio.

El terreno se ubica en San Felipe, uno de los distritos más poblados de Alajuelita y con cercanía a Tejarcillos y el Jazmín, zonas de gran vulnerabilidad social y con centros educativos cercanos que tienen poblaciones estudiantiles de las más alta del distrito sanfelipeño.

Esta foto es de las últimas reuniones entre la Asociación de Desarrollo, el ministerio de Vivienda y el INVU. Cortesía. (Cortesía)

Comercio feliz

Don Édgar Rodríguez Salazar es el dueño de la ferretería La Plaza que está al frente de lo que será el parque Corina Rodríguez 1986 y fue uno de los que hizo las de santo Tomás, hasta no ver el inicio de las obras, no creyó, porque del tema se habló por años (los primeros intentos fueron enel 2013).

“Mi ferretería tiene 22 años y estoy convencido que este parque nos traerá grandes beneficios a los vecinos, estoy seguro que por todo lado va a ser un lugar muy positivo ya que nos visitarán alajueliteños de otras zonas y aquí estaremos dispuestos a servirles en lo que necesiten.

Don Édgar tiene la ferretería La Plaza al frente del proyecto. Foto Eduardo Vega. (Cortesía)

“El parque se convertirá en el centro de la ciudadela y eso nos motiva a todos porque no se puede negar que incluso el valor de las propiedades va a subir. Este proyecto es positivo desde cualquier punto que se mire”, asegura don Édgar.

El super Cana, que está frente al futuro parque es de don Carlos Rojas Fernández y él está demasiado agradecido por lo que será una obra para toda la familia y que moverá la economía de la comunidad.

“En el caso mío que tengo un supermercado, pues a más gente, posiblemente tenga más ventas, entonces eso nos motiva, sobre todo después de lo duro que la vivimos en los dos últimos años con la pandemia. Todo el pueblo de Alajuelita será bien recibido y bien atendido”, reconoce don Carlos.

Don Guillermo y don Carlos, el dueño del super Cana, espera que el parque le jale clientes. (Cortesía)

Gran salvada

Álvaro Ureña Castillo vive a menos de 50 metros de lo que será el parque y para él ya el asunto está pintando muy bonito porque por la pandemia perdió su trabajo y cuando se dio cuenta que comenzaron los movimientos de tierra se fue a buscar al mandamás para ofrecer sus servicios.

“Estoy supercontento porque me contrataron, es una gran salvada porque no tenía trabajito. Yo dije que estaba dispuesto a hacer todo lo que me pusieran y que soy bueno aprendiendo, gracias a Dios me llamaron porque ya no daba sin ingresos”, comentó don Álvaro.

Para don Álvaro el proyecto es una salvada porque consiguió trabajito. Foto Eduardo Vega. (Cortesía)

Un vecino de Corina Rodríguez, don Guillermo Bastos, comentó: “Tenemos ya varios años de esperar el parque y ahora que entró la maquinaria por fin confirmamos que será una realidad. La comunidad debe disfrutarlo y aprovecharlo al máximo, además, estar siempre dispuesta a compartirlo con vecinos de otras zonas.

“Me alegra mucho que nos llenaremos de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, con mentalidad alegre de pasar ratos agradables y divertidos. Estoy esperando que lo inauguren para comenzar a sacarle provecho”.

Esta foto es del terreno de San Felipe en donde se construirá otro parque recreativo para los alajueliteños. Cortesía. (Cortesía)