Alajueliteña asegura que el Santo Cristo de Esquipulas la sanó de la columna

Elieth Chinchilla tiene 83 años, es vecina de Alajuelita y desde chiquitilla pasaba metida en la iglesia. Allí fue creciendo su devoción por el Santo Cristo de Esquipulas, que este 15 de enero está de fiesta.

El Negrito recorrerá las calles del centro del cantón en su día. Cortesía Santuario Nacional de Alajuelita (Cortesía)

Al Negrito, como también se le conoce, se le atribuyen varios milagros, en especial entre los alajueliteños de pura cepa, y doña Elieth no es la excepción.

“Me ha hecho muchos milagros, pero el más reciente que me hizo fue el 2 de agosto del 2021. Los resultados de un TAC mostraban lo dañada que tenía la columna por un desgaste, entre otras cosas, y me habían dicho que hasta me iban a tener que operar, lo cual yo no quería a estas alturas de mi vida”, confesó la educadora pensionada.

La señora, quien tiene 50 años siendo colaboradora de la iglesia, contó que ese día estaba acostada en la cama, llorando del dolor mientras observaba la transmisión de la misa del 2 de agosto en la basílica de Los Ángeles y le clamó con tanta fe al Cristo Negro, que asegura que fue escuchada, pues a la siguiente cita, el neurólogo le preguntó que qué había hecho, porque su columna estaba completamente sana.

“Aunque ellos no creen en esas cosas, solo le dije que Dios y el Santo Cristo me habían sanado”, agregó la también dama voluntaria del Hospital Nacional de Niños.

Elieth Chinchilla Doña Elieth está muy agradecida con el Santo Cristo de Esquipulas. Foto: Cortesía (Cortesía)

Su vida entera la ha dedicado al Señor, pues recuerda que su mamá le contaba que de tres o cinco año, no precisa bien la edad, ella se perdía y cuando la encontraban es que estaba metida en la iglesia (su casa estaba donde ahora está la Musmanni en Alajuelita, al costado oeste del parque).

“El padre Trejos en ese entonces se quedaba intrigado de cómo yo tan pequeñita siempre me iba a meter ahí”, contó la adulta mayor.

Aunque se apartó del Santuario Nacional por el desaire de un sacerdote cuando nació su hija Marlen, se volvió a acercar hace 50 años con la llegada del padre Marco Diego Bonilla (qdDg) quien le pidió su ayuda para conformar una sociedad de devotos al Negrito y hasta la fecha permanece ayudando.

“Recogía cien colones casa por casa para las obras de la iglesia y actualmente colaboro durante todo el año, pero en especial para las fiestas en honor al Santo Cristo”, explicó Chinchilla.

A ella la han operado de ambas rodillas, caderas y ambos hombros y de todas salió con bien, sin duda el Negrito le ha echado una mano en esas intervenciones.