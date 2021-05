“De hecho, el doctor tampoco me garantizó que no tendría reacción alérgica, pero sí me recomendó vacunarme porque lo mejor es que esté protegido. Me dijo, eso sí, que mejor me esperara una media hora sentado, después de la vacuna, para confirmar que estaría bien”, agregó el vecino de San Josecito de Alajuelita, de 65 años.