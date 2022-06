Albino Vargas: “aumento de 1,24% es una pifia del Gobierno”

Los ¢1.240 por cada ¢100.000 que le subirán a los salarios mínimos del sector privado son calificados como una pifia del Gobierno por Albino Vargas, secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

El líder sindical Albino Vargas siente que el Gobierno defraudó a los trabajadores de menos recursos con el aumento salarial aprobado. (Jose Cordero)

“Podríamos calificarlo como una pifia del Gobierno no más entrando en materia de política salarial. Me parece que va a fortalecer o legitimar esa errónea política que dice que los salarios no son para reducir la desigualdad en nuestro país que está muy grave”, dijo Vargas.

El líder sindical de la ANEP agregó que además defrauda el Gobierno con esa decisión a muchos sectores obreros de salarios que ganan muy poco y que fueron una base fundamental de su triunfo electoral.

La propuesta sindical de aumento había sido del doble de dicho porcentaje, un 2,48%, es decir ¢2.480 por cada ¢100.000.

“La propuesta sindical fue muy comedida porque nos interesa, más allá del numerito, abrir una discusión profunda acerca de cuál es la distancia hoy en día entre el principio constitucional de salario mínimo y la realidad de este, numéricamente hablando, pues la conectividad del trabajor actualmente es un costo que debe de asumir en su familia. Vamos a seguir insistiendo en esa línea”, recalcó Albino.

La propuesta de los empresarios había sido de ¢1.000 por cada ¢100.000.

Dicho aumento entra a regir a partir de este 1 de julio, por lo que se verá reflejado en el salario de la primera quincena de julio, o si recibe pago mensual, a fin de dicho mes.

Por su parte Luis Chavarría, coordinador del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) la propuesta del sector empresarial evidencia ser muy poco solidario con la situación económica que viven los trabajadores.

“No es nuevo que el Ministerio de Trabajo venga a proteger al sector empresarial y desproteger a los trabajadores, desconociendo las estadísticas que indican el subonazo en el costo de la vida que ha golpeado a los escuálidos salarios”, agregó el también Secretario General de Undeca.