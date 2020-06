“Esa noticia me llena de frustración y enojo porque no es posible que se haya anunciado tanto que no son convenientes las fiestas familiares e igual se dieran. Hay alguna gente que cree que el COVID-19 no es cierto, que no cree que se pueda dar, bueno, ahí está, para que sirva como ejemplo. Y quiero decirles a todos, no solo a los alajueliteños, que tenemos que seguir siendo responsables y cumpliendo con las disposiciones del Ministerio de Salud”, explicó Alpízar.