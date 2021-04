“No solo a ese familiar cercano vacunó, también a muy queridos y buenos amigos, quienes me han llamado para comentarme, sin embargo, estoy convencido que la Caja está llena de gente buena, que este caso particular se debe investigar, eso sí, pero por una situación no quiero desconfiar de la gran labor de vacunación que se está haciendo”, explica el alcalde.