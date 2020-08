“Efectivamente el viernes pasado me reuní con los alcaldes de Santa Ana don Gerardo Oviedo y el alcalde de Mora don Alfonso Jiménez. Esta reunión se realizó bajo estrictos controles sanitarios en la sala de sesiones de la Municipalidad de Escazú. A pesar de todos los cuidados que se tomaron durante el encuentro a partir de hoy me voy a someter a un aislamiento voluntario de catorce días como establecen los protocolos y comenzaré a coordinar para que me realicen la respectiva prueba de COVID-19.