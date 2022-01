Alcalde de Tibás a regidor: “ ¿Ya va a empezar con sus playadas?” (video)

En la sesión del Concejo Municipal de Tibás del 28 de diciembre, el regidor Luis Polinaris estaba en el uso de la palabra cuando se escucha al alcalde David Meléndez exclamar “¿ya va a empezar con sus playadas, mae?”.

De inmediato, Polinaris le exigió en tono enérgico a Meléndez que lo respetara.

En medio del intercambio se ven las caras de asombro de los demás miembros del Concejo; dos incluso se llevan las manos al rostro, como en un gesto de vergüenza.

“No tiene por qué llegar y tratarme de esa manera, yo sí le respondo”, dice luego Polinaris.

Meléndez intentó disculparse y explicar que la cosa no era con el regidor, pero Polinaris estaba tan chiva que no lo dejó hablar y continuó diciéndole que él (el alcalde) no era su superior como para que le llamara la atención.

Incluso le dijo que si no lo quería en esa vía, en cualquier otra se arreglaba con él.

“Esta es la tercera vez que me hace esto, porque me ha llamado hasta hijuep... y ahí está grabado”, se escucha decir a Polinaris al final del video.

Polinaris le exigió a la secretaria del Concejo una copia del video como prueba para llevar, dijo, a los tribunales las palabras del alcalde.