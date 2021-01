“Yo no me estoy echando para atrás, no me desdigo de todo lo que he expresado, más bien estoy haciendo un acto de buena fe al sostener el cierre de playas a las 2:30 de la tarde a la espera de la reunión de los alcaldes que tienen costas (19 cantones del país tienen costas) con el Gobierno, el próximo martes 12 de enero, entendiendo que se nos va a escuchar y apoyar, encontrando un acuerdo satisfactorio”, aseguró el alcalde.