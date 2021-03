“Muchas veces hablamos de su condición de salud y él me decía, ‘padre, si a mi este virus me agarra me mata’, él lo tenía muy claro y aún así no dejó de trabajar, no dejó de asistir a la municipalidad ni a los concejos municipales, se entregó en lo que a él le gustaba que era servir al pueblo”, dijo Quirós.