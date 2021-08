Alcalde se robó el show informando de primero el fin de la restricción de los findes

Tobías Murillo, alcalde de Garabito (el cantón 11 de Puntarenas), se robó el show y, al mismo tiempo, le robó el mandado al Ministerio de Salud.

Murillo fue la primera persona que le comunicó al país, este viernes 20 de agosto, que a partir del 1 de setiembre las placas pares e impares podrán circular sábados y domingos parejo (entre las 5 a. m. y las 10 p.m.).

Desde hace varios meses don Tobías viene luchando duro para le quiten o al menos le suavicen la restricción vehicular sanitaria durante el día en su cantón, ya que, según él, el comercio en el sector costero no termina de calentar.

Después de muchos días de una dura guerra, en la cual perdió muchas batallas, simplemente don Tobías no se aguantó las ganas y a las nueve de la mañana, en el Facebook de la Municipalidad de Garabito, soltó la bomba.

Al mejor estilo de un periodista, don Tobías pegó una exclusiva y hasta la saboreó. Foto John Durán. Al mejor estilo de un periodista, don Tobías pegó una exclusiva y hasta la saboreó. Foto John Durán. (John Duran)

“Gobierno escuchó nuestras peticiones y eliminó restricción vehicular fines de semana durante el día a partir del 1 de setiembre”, fue el cañonazo que soltó el alcalde.

Pero eso no es todo, don Tobías se puso a sacar pecho y hasta a rajar por la exclusiva porque conforme los medios de comunicación se iban guindando de la información que él ventiló, él iba publicando las notas de esos medios mientras se echaba flores.

“El medio (XXX) también dio cobertura a la noticia donde Garabito es fuente informativa. Seguimos siendo noticia nacional”, se pavoneó don Tobías en redes sociales.

El alcalde estaba que no cabía de la felicidad por el cambio de medidas ya que para él era justo que el Gobierno se pusiera la mano en el corazón para generar un equilibrio entre la salud y la economía.

Murillo contó porqué soltó la información antes, incluso, que Salud.

“Se informó rápido por ser una gran noticia, algo que se luchó mucho”, dijo don Tobías instante después de que la decisión se informara en la reunión de la mesa de gestión municipal con los jerarcas de las instituciones de Gobierno y diferentes munis.

Faltan dos fines de semana

Este fin de semana se mantiene la prohibición por placas pares e impares, o sea, el sábado circulan las placas terminadas en impar y el domingo pueden circular las pares.

La circulación entre semana se mantendrá de 5 de la mañana a 10 de la noche, como se ha venido aplicando las últimas semanas.

Lunes no circulan las placas 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0.

Eso sí, la restricción sanitaria por las noches continúa entre semana y los fines de semana, o sea, los conductores solo podrán sacar sus carros de 5 a. m. a 10 p. m.; a menos de que anden carta del trabajo.

Preocupación de experto

Aunque la noticia alegra a mucha gente, también preocupa a los expertos en salud porque las nuevas medidas llegan en momentos en los que las cifras de contagios diarios siguen aumentando y cuando se teme la llegada de una nueva ola.

Juan José Romero, epidemiólogo de la UNA, espera que la gente sea responsable con la apertura que se le dio.

Playas como la de Jacó ahora podrían tener mayor cantidad de visitantes y eso ayudará a la economía local. Foto Jorge Castillo. Playas como la de Jacó ahora podrían tener mayor cantidad de visitantes y eso ayudará a la economía local. Foto Jorge Castillo.

“La noticia no me toma por sorpresa porque la presión de los sectores económicos es muy alta hacia tener mayores aperturas, no desconociendo del todo la situación sanitaria, sino no dándole la ponderación que se merece.

“En este momento, en el mundo entero, la alarma sanitaria por los casos de covid por la variante delta y otras, pese a la vacunación, nos dice que el rumbo correcto sería mantener algunas restricciones y hacer énfasis en protocolos”, destacó Romero.

Agregó que el problema no es que acorten la restricción, sino que hay mucha gente que cree que por estar vacunada puede hacer loco.

El epidemiólogo teme que esto implique más contagios, más internamientos y más muertes.

Dentro de las medidas que se anunciaron este viernes también está un plan piloto para que 3.000 personas puedan asistir a los partidos eliminatorios de setiembre en el Estadio Nacional, en La Sabana.

Los asistentes deberán respetar el distanciamiento de 1,8 metros y estar agrupados según las burbujas sociales.

Bares felices a medias

Los bares deberán esperar un mes más para poder ver aumentado su aforo al 50%.

Sin embargo, una vez que llegue ese momento, perderán la posibilidad de operar como restaurantes, medida que les permitía tener hasta seis personas por mesa, ya operando solo como bar el máximo por mesa es de cuatro personas.

Los bares y restaurantes celebran el fin de la restricción vehicular diurna a partir del 1 de setiembre. Cortesía. Los bares y restaurantes celebran el fin de la restricción vehicular diurna a partir del 1 de setiembre. Cortesía. (Cortesía)

La Asociación de bares, restaurantes y afines (Asobarest) celebró la eliminación de la restricción los fines de semana porque eso ayudará a reactivar la economía, pero insisten en que se amplíe a las 11 p. m. o medianoche.

“Le pedimos a las autoridades que por favor sigan atacando el tema de las fiestas clandestinas que tanto daño hacen a los comercios”, dijo Jose Francisco Quesada, presidente de Asobarest.