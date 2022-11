Alcaldes denuncian posible paralización a partir de diciembre

Este jueves 1 de diciembre, además de jugar La Sele ante Alemania, entra en vigencia la nueva Ley General de Contratación Pública y a año y medio de haber sido aprobada, aún el Ministerio de Hacienda no ha publicado el reglamento que permitirá saber cómo debe aplicarse.

Así lo denuncian en la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) donde se encuentran preocupados porque esto podría propiciar una paralización en las municipalidades, Juntas de Educación, Asociaciones de Desarrollo y Comités Cantonales de Deportes.

Los alcaldes e intendentes aclaran que no están en contra del espíritu de la nueva ley que pretende regular la contratación pública y dotarla de mayores aspectos de transparencia en los procesos de adquisición de bienes y servicios; no obstante, alzan la voz ante la incertidumbre, el desorden y la improvisación que imperan a pocos días de que la nueva legislación entre en vigencia.

“No estamos en contra de la ley, pero nos preocupa la inseguridad jurídica en la que estamos. El más claro ejemplo es que el reglamento a la ley, que define procedimientos indispensables para la gestión de las contrataciones públicas, no ha sido publicado a la fecha y esto podría desencadenar una serie de contratiempos que entorpecerían la prestación de los servicios municipales a las comunidades a partir de diciembre del presente año”, destacó Maikol Porras Morales, alcalde de Sarchí y directivo de ANAI.

Calles llenas de huecos, el MOPT sin plata y las munis no pueden arreglarlas por burocracia

Esto por cuanto 41 puntos de la ley hacen referencia a dicho reglamento, el cual aún no ha sido publicado.

La Teja hizo la consulta al MInisterio de Hacienda sobre el por qué del atraso, sin embargo, al cierre de esta nota aún no habían emitido respuesta.

Sin capacitación

Además, las administraciones municipales recalcan que existen entes públicos ligados a los gobiernos locales, como los comités cantonales de deportes, las asociaciones de desarrollo y las juntas de educación, que no están listos para la implementación de la ley, debido a que no utilizaban el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y no han sido debidamente capacitados, lo que podría significar una parálisis en sus compras e inversiones.

Más aún, la falta de reglamentación general ha imposibilitado que los gobiernos locales emitan a través de los Concejos Municipales los reglamentos internos necesarios para la implementación, lo cual estaría provocando riesgos asociados a las múltiples sanciones por el incumplimiento de la ley.

La plataforma para el sistema de compras públicas estará fuera de operacíón una semana y es la que se debe usar con nueva ley. (Sicop)

Roberto Zoch, alcalde de Moravia y directivo de ANAI, agregó que es irresponsable que la ley comience a regir precisamente en la fecha en que el Ministerio de Hacienda ha anunciado que la plataforma que se utilizará para gestionar las compras (Sicop) no estará disponible.

“El 1 de diciembre entra a regir una ley que no podemos aplicar de inmediato porque Sicop estará fuera de servicio. Eso es detener el país por una semana, limitar la inversión y comenzar con el pie izquierdo este proceso”, destacó Zoch.

ANAI hace un llamado al Poder Ejecutivo, para que a la brevedad cumpla con su responsabilidad, emitiendo el reglamento y toda la normativa necesaria para la implementación de la Ley, y a través del IFAM, Dinadeco, Icoder y el Ministerio de Educación se generen los canales de comunicación para capacitar a los entes más cercanos a la gestión comunal en el país.