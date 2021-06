“Recibí apoyo con oxígeno en la unidad y llegamos al Calderón. Tomaron mis signos, presión muy baja, falta de oxígeno y bueno, procedieron a hacerme una serie de exámenes con los cuales, el doctor determinó que no necesitaría internarme, que si era necesario que me valoraran, ya que la condición no era nada sencilla, pero que podía llevar el proceso desde casa, con supervisión y medicamentos más fuertes para combatir estas secuelas”.