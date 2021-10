¡Alerta! No tome guaro Pajero ni aguardiente Buaqueño

El ministerio de Salud pide que nadie tome guaro de la marca Pajero, ni aguardiente Buaqueño ya que se les cancelaron los permisos por irregularidades sanitarias.

Hágale la cruz. Si ve una pacha de este guaro, hágale la cruz y ni piense en tomársela. Foto cortesía del ministerio de Salud. (Cortesía)

“En seguimiento a las alertas sanitarias de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, se procedió a la investigación de otras marcas disponibles en el mercado, identificando irregularidades e inconsistencias en la información declarada en los registros sanitarios y en las importaciones de productos de la empresa Vinos y Licores Marbella S.A., por lo que, se tomaron muestras de las mismas, encontrando que contenían menor porcentaje de alcohol etílico que el declarado en el registro sanitario y el permitido por la norma”, explica Salud en un comunicado.

Aclara Salud que le hicieron varias visitas a la empresa encargada de la distribución de esos guaros y confirmaron que no cumplían con las buenas prácticas de manufactura en la industria de alimentos, por eso fue que en agosto de este año varios funcionarios del ministerio lograron darse cuenta que la empresa Vinos y Licores Marbella S.A. no cumplió las órdenes sanitarias que les habían dado.

Denuncie. Si ve que en algún lado están vendiendo esta aguardiente, denuncie al correo: denuncias.drpis@misalud.go.cr. Foto Cortesía del ministerio de Salud. (Cortesía)

Los funcionario de Salud encontraron en la empresa varios estañones de etanol al 96% importados ilegalmente; el etano al 96% es considerado por el Instituto Costarricense de Drogas como una droga.

“Esto llevó a la clausura del establecimiento y al cobró de una multa correspondiente a un salario base por un monto de 462.200 colones; así como la cancelación de los registros sanitarios de la empresa Vinos y Licores Marbella S.A que se encontraban vigentes: Licor Pajero 30% alc vol/vol (registro sanitario N° AS-NI-16-07311) y Aguardiente a granel Buaqueño 30% alc vol/vol (registro sanitario N° AS-NI-21-02846) ambos fabricados en Nicaragua por Licor Mombachito.

“Los productos hechos por empresas que no cuentan con permiso sanitario de funcionamiento y registros sanitarios son un riesgo a la salud pública debido a que se desconoce la materia prima utilizada y las condiciones bajo las cuales han sido fabricados, almacenados, transportados y manipulados, por lo que el ministerio de Salud no puede garantizar que no le causa daño al ser humano y seguridad de los mismos”, oficializa Salud.

Por lo anterior, las bebidas alcohólicas Licor Pajero y Aguardiente Buaqueño no deben ser consumidas ni comercializadas bajo ninguna circunstancia ya que se consideran falsificadas ante la Ley General de Salud.

Las personas o empresas que comercialicen productos sin registro sanitario, adulterados o que se encuentren bajo alerta sanitaria se exponen a diversas sanciones tanto administrativas como penales.

Recomendaciones a la población en general:

No comprar, vender ni consumir los productos Licor Pajero y Aguardiente Buaqueño.

Antes de comprar, vender y utilizar cualquier producto de interés sanitario, verificar que posee registro sanitario al día dado por el ministerio de Salud. Se puede consultar la plataforma Regístrelo (https://registrelo.go.cr).

Otra más. Esta es otra presentación del guaro Pajero, tenga mucho cuidado. Foto Cortesía del ministerio de Salud. (Cortesía)