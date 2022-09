Alumna de colegio nocturno desfiló por amor a la Patria y a sus dos hijos

Ana Lorena Alvarado se sintió orgullosa de ser parte de la fiesta de la Independencia. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

Ana Lorena Alvarado se levantó este jueves con una enorme ilusión porque sería parte de la celebración de los 201 años de vida independiente de Costa Rica.

Ella había dejado listo, desde el día anterior, el uniforme que usaría para participar en el desfile en el centro de Desamparados, porque ella es la presidenta del gobierno estudiantil del colegio nocturno del cantón.

La joven, de 28 años, es vecina de Gravilias de Desamparados y dice que el escuchar los tambores y ver los trajes típicos la llenan de mucha ilusión, sobre todo porque en los últimos dos años no se pudo vivir la fiesta Patria como se acostumbra.

Las banderas de Costa Rica lucieron más que nunca luego de dos años sin desfiles. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

“Es emocionante participar en el desfile, venimos saliendo de una pandemia y retomar esto nos da esperanza, son experiencias que definitivamente hacen falta en el país”, contó.

Los estudiantes del cole nocturno prepararon un grupo de abanderados y otro de bailes típicos. Lo hicieron con mucho sacrificio porque llegaban a estudiar y practicar luego de terminar sus días laborales, por lo que el cansancio era mucho.

“Pusimos mucho amor y esfuerzo para que todo saliera bonito, estamos muy contentos con el resultado”, manifestó Ana Lorena, quien está cursando el décimo año.

Los bailes típicos también fueron parte de los desfiles. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

Por situaciones de la vida ella no pudo terminar el colegio cuando era adolescente, luego llegaron sus dos hijos: Andrew, quien ahorita tiene cinco años, y Loreana que tiene nueve, por lo que se le complicó aún más el tema del estudio, pero definitivamente querer es poder.

“Por temas de trabajo y ahora de atender a mis hijos en el día, no había podido sacar el colegio, los únicos momento en los que puedo sacar tiempo para estudiar es en las noches, así que lo estoy aprovechando.

“Mis hijos son el motor de mi vida, ellos me motivan a levantarme cada día y luchar por ser una mejor persona y estudiante, quiero hacer las cosas bien porque quiero ser un ejemplo para ellos. Quiero que aprendan a luchar por lo que quieren, por cumplir sus metas”, aseguró la orgullosa mamá.

Los más pequeños también pusieron el ritmo con sus instrumentos. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

Ana Lorena dice que cuando termine el colegio quiere ir a la universidad y estudiar para convertirse en maestra.

La valiente muchacha aprovechó para mandar un mensaje a las personas que, al igual que ella, no han podido terminar el cole, para que se pongan las pilas.

“Nunca es tarde, aunque sean personas mayores no tienen que rendirse, hay que seguir adelante y levantarse, total el que vive es uno, nadie va a vivir por uno, hay que tomar las riendas de la vida y luchar, no le hagan caso a los malos comentarios de las personas que les dicen que ya están viejos para estudiar, porque no hay límite de edad para cumplir los sueños”, aseguró la estudiante.

Los estudiantes mostraron los colores patrio hasta en el cabello. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

Colorido

El colorido y sonoro desfile salió a las 8:30 de la mañana de la calle ancha en Gravilias de Desamparados y llegó hasta el parque central de ese cantón.

A lo largo del recorrido hubo gente deleitándose con el desfile, aunque por haber pasado el feriado para el lunes 19 de setiembre, no había tanta gente como se acostumbraba.

Los estudiantes disfrutaron un montón la participación en el desfile porque reconocen que les hacía mucha falta el salir a la calles a celebrar el 15 de setiembre.