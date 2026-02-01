Álvaro Ramos arrancó el “Día E” con un desayuno en La Sabana y un poderoso mensaje que invita a votar

Con un desayuno en La Sabana, en el hotel Corobicí, junto a su equipo de trabajo del Partido Liberación Nacional (PLN) el candidato presidencial Álvaro Ramos inició este 1 de febrero el tan esperado “Día E”, día de las elecciones.

Con prensa nacional e internacional Ramos reiteró, una vez, más, que en este día de elecciones presidenciales lo más importante es salir a votar.

01/02/2026 Elecciones Presidenciales, cobertura del candidato Álvaro Ramos, Partido Liberación Nacional (PLN), (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“A lo largo de la campaña demostramos que se podía hacer una campaña de altura, de propuestas. No es necesario votar por quienes dicen que dividamos al país, gritemos, odiemos, no, no, por ahí no es.

“Hablemos desde la confianza. Confíe en nosotros como una nueva generación de líderes que, reconocen que hubo errores en el pasado, que hay frustración por esos errores, pero que sí se puede construir una Costa Rica mejor, que hay esperanza, hay ilusión, con nosotros liderando los acuerdos que prometimos y cumpliremos”, comentó Ramos.

De acuerdo a la agenda que tiene Ramos, después de desayunar, a las 8:30 de la mañana asistirá a la misa del Santuario Schoenstatt en Santa Ana.

A las 10 de la mañana vota en la Escuela Juan XXIII, mesa 446, en Escazú.

Después de su voto, acompañará a sus hijas para que ellas voten en las elecciones infantiles organizadas por el Museo de los Niños.

A las 12 medio día su agenda fue apartada para que visite medios de comunicación.

Almorzará a la 1:30 de la tarde en el Balcón Verde en La Sabana. Una hora después atiende a la prensa en ese mismo lugar.

A las 3:15 de la tarde visita la escuela Carlos Sanabria de Pavas y a las 4 de la tarde estará en el colegio Edgar Cervantes de Hatillo.

A eso de las 5:10 de la tarde compartirá con sus seguidores en la escuela Joaquín García Monge de Desamparados y a partir de las 8 de la noche esperará los resultados de las presidenciales en el salón Chirripó del Hotel Crown Plaza Corobicí.

01/02/2026 Elecciones Presidenciales, cobertura del candidato Álvaro Ramos, Partido Liberación Nacional (PLN), (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

01/02/2026 Elecciones Presidenciales, cobertura del candidato Álvaro Ramos, Partido Liberación Nacional (PLN), (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

01/02/2026 Elecciones Presidenciales, cobertura del candidato Álvaro Ramos, Partido Liberación Nacional (PLN), (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)