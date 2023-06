Álvaro Ramos ya lo había advertido: “La Caja no está quebrada”

El expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social Álvaro Ramos había señalado en abril de este año que la institución no estaba quebrada, lo cual contradice la posición del Gobierno que afirma que la institución está furris.

28/06/2022. Álvaro Ramos, ex presidente de la CCSS. Foto: Josué Bravo

El exjerarca había explicado en un artículo que salió en el Semanario Universidad de la UCR, que la CCSS, es una institución eficiente, que no está quebrada, y que posee un valor tan alto en materia de seguridad social, que su quehacer puede ser calificado como de primer mundo.

Asimismo, Ramos afirmó que, la famosa deuda del estado con la CCSS se da específicamente en el área de provisión de servicios de salud, en donde la Caja atiende a poblaciones vulnerables que no cuentan con seguro por trabajo, y que están cubiertos por el seguro del Estado, como por ejemplo los niños, y en los que tras darse un servicio de atención, el Estado no reembolsa a la caja por ese servicio dado.

“Es importante, para efectos de una narrativa, explicar el porqué es que la Caja parece enfrentar más dificultades financieras de las que debería, y la razón es fundamentalmente por el rol que la Caja ha asumido en absorber responsabilidades del Estado” dijo Ramos.

Hay que recordar que este miércoles 14 de junio la presidenta de la Caja, Marta Esquivel, manifestó que la Caja está quebrada y que el gobierno de Costa Rica le debe a la institución ¢2.4 millones ($4.365 millones), es decir, aproximadamente medio millón de colones por cada costarricense, debido a esto el modelo de servicios de salud es financieramente insostenible.

El pago del Estado a la Caja

Además, según el presidente de la República, Rodrigo Chaves, pagarle a la Caja ocasionaría la quiebra del país, razón por la cual trabajan de manera “sensata”.

“Nosotros estamos evaluando a la Caja, pero si usted le echa gasolina a un fuego ardiendo... usted quiere apagar un fuego echándole billetes a una crisis. Yo lo que ya le he dicho a don Nogui (Acosta), y lo dije en conferencia de prensa, si nosotros nos hiciéramos responsables le mandaríamos al Congreso un presupuesto por los 9 billones y multiplicaríamos por 20 la deuda pública, y ahí estaríamos quebrando al país”, señaló Chaves.

Sin embargo, Ramos destacó que dicho discurso del Gobierno es falaz, ya que sabe que la deuda es de 2. 6 billones de colones, lo que representa seis puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

“¿De cuánto es la deuda del Estado con otros actores que no son la CCSS?, la deuda es de 64 puntos del PIB, entonces a ver, si el Gobierno no le puede pagar 6 puntos del PIB que es lo que le debe a la Caja, cómo es que sí le puede pagar 64 puntos del PIB a otra gente, por ejemplo a los banqueros de Nueva York, algo no me encaja, ¿por qué es que una deuda que es diez veces mayor que la que hay con la Caja sí se puede pagar?”, expresó Ramos.

De igual manera, Ramos explicó, que la deuda del Estado con la CCSS no quiere ser reconocida ni pagada por el Gobierno, debido a un interés de índole político.