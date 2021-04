“También me han pedido que les tatúe los genitales, pero en esos casos no he accedido, no porque me sienta incómodo, ya que yo soy un profesional en mi trabajo, sino más bien porque esos lugares son muy húmedos, porque están expuestos a la sudoración y a fluidos corporales, y eso puede generar infecciones, así que prefiero evitar hacer trabajos en esos lugares”, explicó.