Ana Quirós, expulsada de Nicaragua por Daniel Ortega, disfruta fiesta electoral tica

Ana Quirós, una costarricense-nicaragüense vive en Tiquicia la fiesta electoral que no pudo gozar en Nicaragua.

Ana Quirós votó en el Liceo de Costa Rica este 3 de abril. Foto: Cortesía (Cortesía)

Ella, que vivió 40 años en el país del norte, sabe muy bien el engaño que son las elecciones allá y por eso ahora, que vive en Costa Rica, no era opción no votar este domingo.

Doña Ana, quien tenía la doble nacionalidad (ya le quitaron la nicaragüense), fue agredida por grupos paramilitares por participar en las manifestaciones del 18 de abril del 2018, cuando estalló la última crisis del país comandado por Daniel Ortega.

El 26 de noviembre de ese mismo año la arrestaron en la cárcel del Chipote, en Nicaragua, y tras la intervención de la Embajada y Cancillería costarricense, fue liberada y expulsada de aquel país.

El 26 de noviembre del 2018 luego de un rato detenida en la cárcel el Chipote en Nicaragua, Ana fue expulsada de ese país y deportada a Costa Rica. Foto: Cortesía (Cortesía)

“Viví toda mi infancia y juventud en Costa Rica. Estudié en la UCR y con la guerra contra Somoza, en los años setenta, como muchos me fui para Nicaragua y allá me quedé, hice mi vida adulta y profesional ahí, hasta que me expulson Rosario Murillo y Daniel Ortega en el 2018″, contó Quirós.

La llena de envidia

Quirós votó en el Liceo de Costa Rica y nos contó su perspectiva sobre el proceso electoral costarricense.

“Siempre me da envidia por varias cosas. Una por la amplitud de la oferta electoral que se tiene enfrente, sin limitaciones políticas y que quien desee participar y cumpla con los requisitos, puede hacerlo, pero en Nicaragua son enormes las limitaciones y son a voluntad de la dictadura”, explicó la experta en salud pública.

Asegura que también envidia poder ver la convivencia entre los seguidores de diferentes partidos.

“Uno vio en un mismo carro tres banderas de distintos partidos políticos compartiendo sin pelearse y la fiesta electoral que se vivió en horas de la noche del 6 de febrero en la rotonda de la Hispanidad, sin importar el ganador, compartiendo sin pelear. En Nicaragua eso es impensable”, reconoció la también defensora de los derechos humanos.

Ana Quirós, costarricense naturalizada nicaragüense fue la primera agredida durante las manifestaciones en contra de la dictadura de Daniel Ortega el 18 de abril del 2018 y dio la vuelta al mundo su imagen. Foto: Cortesía (Cortesía)

Por eso considera importante que los costarricenses preservemos y protejamos nuestra democracia.

“Nosotros, que no tenemos en Nicaragua desde hace un tiempo democracia, sabemos lo que es. Sabemos los riesgos y el peligro que corremos tanto para el país, como para sus habitantes. Hay un dicho que dice algo así como que la culpa no es de los que participan, sino de los ausentes que se abstienen a votar, si dejamos que sean otros los que decidan por nosotros, por eso para mí la participación electoral es fundamental y me duele que haya costarricenses que vean con tanta indiferencia la posibilidad de participar en esas grandes decisiones”, recalcó Quirós.

Doña Ana, de 65 años, también hizo un llamado a la población a ser vigilantes de lo que hagan los gobernantes, no solo en las elecciones.

Vino a votar hace 4 años

La señora vino a emitir su voto hace cuatro años en la segunda ronda electoral entre Carlos Alavarado y Fabricio Alvarado, sin imaginarse lo que ocurriría poco tiempo después.

Sabe la importancia de poder votar y siempre participa en el proceso. Foto: Cortesía (Cortesía)

“Fui la primera persona herida en la rebelión de abril. Me rajaron la cabeza, me quebraron la mano, los dedos por un ataque de las turbas sandinistas y en buena medida esa imagen que dio la vuelta al mundo, hizo que mucha gente dijera, esto ya no tiene nombre”, recordó la representante feminista.

Ella sigue deseando aportar en lo que pueda para preservar las instituciones y la confianza que existe en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), algo que lamentablemente no tienen en el país vecino.

Pleitista

¿Cómo vio doña Ana este proceso electoral en suelo tico?

“Siento que ha habido falta de discusión y difusión de lo que nos están ofreciendo las alternativas que tenemos. Empezando por algunos de los eslogan, de la misma campaña donde casi que lo que dicen, yo sí me fajo, yo soy bien macho. Muy pobre el mensaje político y más orientado a la confrontación. Eso me da tristeza, esperaba algo mejor en esta segunda vuelta, con las propuestas que tenían.

A criterio de Quirós, eso es una forma bien pleitista, lejana al espíritu del costarricense y que le baja el nivel a la discusión política.

“Eso nos debe alertar y ver formas de prevención de ese tipo de mensaje y de ofrecimiento que nos están haciendo”, puntualizó.