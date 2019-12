Le di sopa caliente, se quemó y me tiró la olla encima. Se me vino encima, decía que por qué lo había quemado. Me defendí del prime golpe en el vientre y me dio entre la frente y la nariz, en medio de los ojos. Me dejó atontada, me dio patadas en la panza, en la cabeza, en la cara. Me levantó por las piernas, yo guindando y me daba en la panza. Me tiró al piso y empezó a ahorcarme. Me pude levantar y entonces me agarró contra la pared, pero pude sacar fuerzas y le arañé la panza, le arranqué el pellejo hasta que me soltó y salí corriendo. No recuerdo bien qué pasó... desperté en el hospital.