Analizamos el peligroso discurso de Rodrigo Chaves usando como ejemplo a Nayib Bukele

Rodrigo Chaves no deja de alabar a Nayib Bukele, presidente de El Salvador. El mandatario tico aprovecha cada oportunidad que tiene para echarle flores por su gran labor en materia de seguridad --omitiendo, obviamente, las irregularidades que hay de por medio-- y también por cambiar la Constitución de ese país para concentrar el poder en su figura.

Chaves defiende las actuaciones de Bukele pese al montón de críticas y llamadas de atención internacionales que ha recibido el salvadoreño por la violación de derechos humanos a privados de libertad --así sean inocentes-- y por la forma en la que cambió la constitución para reelegirse.

Rodrigo Chaves ve a Nayib Bukele como un referente. (José Cordero)

Y es que el presidente de Costa Rica no disimula que para él Bukele es un ejemplo a seguir y eso, sumado a las ideas que tienen, representa un gran peligro para la democracia costarricense.

“Habría que ser muy terco para no admitir esa proeza histórica de un cambio profundo que a otros países nos llevaría generaciones enteras alcanzar, a menos de que tomemos decisiones valientes para las cuales se ocupan mayorías de la sociedad y de los dirigentes políticos lograr.

“El Salvador, bajo el liderazgo del presidente Bukele, demostró la necesidad que en momentos históricos claves tienen los pueblos para no diluir en exceso el poder que le dan a los gobernantes. El pueblo de Costa Rica dice: ‘es echarle tanta agua a la sopa que al final ya no supo a nada’. Es necesario otorgar en democracia suficiente poder a quienes gobiernan porque de otra manera, el pueblo no puede demandar cuentas ni cambios, eso pasó en El Salvador”, argumentó Chaves en el discurso posterior a la reunión que tuvo con Bukele.

El presidente Chaves dice que Costa Rica debería imitar al pueblo salvadoreño. (José Cordero)

Rodrigo Chaves quiere copiar lo que hizo Bukele para reelegirse

Seguidamente, dijo que había que copiar el modelo de ese país sobre la concentración del poder.

“Esa lección creo que valdría la pena valorarla mucho aquí en Costa Rica, para que entendamos lo mejor y que derivemos lo mejor de ese contexto, para tomar lo mejor de estas experiencias y fortalecer la lucha que estamos librando nosotros por la seguridad y la paz de nuestra gente.

“Nosotros estamos sufriendo de la fragmentación que vemos en el liderazgo político, en otras partes de nuestras instituciones, estamos viendo la falta de rumbo y la desesperación de quienes han manejado este país por décadas. Hay gente que le acusa (a Bukele) de que tiene demasiado poder, mi respuesta a ellos es: la democracia son las reglas del juego, del partido, no es el marcador y si el marcador fue abultado de acuerdo a las reglas, pues el pueblo habló“, agregó Chaves.

Chaves sueña con tener tanto poder como Bukele. (José Cordero)

El politólogo Gustavo Araya dice que estas declaraciones de Chaves son realmente preocupantes.

“Cuando un líder autócrata concentra todo el poder y dice que es ‘por el bien de todos’, busca controlar sin que se le pueda controlar, ni cuestionar. Hablar de ‘orden’ y ‘progreso’ en realidad significa que no quiere que nadie se le oponga, ni permita la participación de todos en las decisiones importantes. Sin límites, ese poder se usa para quitar libertades, imponer decisiones que no benefician a todos y hacer que solo sus intereses cuenten.

“Por eso ambos mandatarios han atacado a la prensa, han insultado a quienes les contradicen y además han buscado que los órganos de control (Poder Judicial, Asamblea Legislativa, Contraloría y demás), eso sin hablar de la persecución y la utilización del gobierno para someter a temor y violencia verbal de manera constante a quien no cumpla con sus deseos de ocupar el poder, pese a las denuncias de corrupción”, aclaró el experto.

Chaves ha destaco las acciones de Bukele por las que las organizaciones internacionales lo han criticado. (José Cordero)

Araya dijo también que la “inocencia” de muchas personas que creen a ojos cerrados en las palabras de los mandatarios, sin analizar la realidad, también es peligroso.

“Todos los dictadores antes han hablado en un principio de ‘desarrollo’, ‘progreso’, ‘libertad’ y demás. Obvio que lo suyo es la mentira y hacerles creer a quienes los idolatran que todo está bien. La inocencia de los pueblos siempre facilita la llegada de los déspotas”, agregó Araya.