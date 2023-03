Angie Cruickshank: De niña discriminada por su color de piel a defensora de los Habitantes

Angie Cruickshank es abogada y se especializó en Derechos Humanos. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Angie Cruickshank, la nueva defensora de los Habitantes, sabe bien lo que es sufrir discriminación y ser excluida, simplemente por su color de piel.

Ella llegó a la Defensoría de los Habitantes con una clara idea de lo que quiere y con una estrategia bajo el brazo, porque sabe que para lograr un cambio se necesita más que solo palabras.

La abogada, experta en temas de Derechos Humanos, dice que lo primero que hará es “limpiar la casa” y ya después trabajará fuerte con su equipo para garantizar los derechos y la dignidad de todas las personas que viven en Costa Rica.

Angie Cruickshank fue juramentada el jueves pasado en la Asamblea Legislativa. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

La Teja habló con Angie para conocer un poco más de ella. Nos contó de los planes que tiene como defensora del pueblo, pero también conversó de su vida personal.

— ¿Dónde nació y en qué centros educativos estuvo?

Nací en San José, he vivido la mayor parte de mi vida en Moravia. Fui a la escuela Saint Joseph y al colegio San Francis. Luego me fui a trabajar como notaria unos cuatro años a Limón, de dónde es mi familia. Después me ofrecieron ser asesora en la Asamblea Legislativa, así que regresé a vivir a San José.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, fue el encargado de juramentar a la nueva defensora. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

— ¿Que la motivó a estudiar Derecho?

Decidí estudiar Derecho y especializarme en Derechos Humanos precisamente porque desde joven fui viendo las importantes disparidades, viví desde la escuela situaciones de racismo, por eso me toca muchísimo ese tema. Duele que al día de hoy estemos viendo este tipo de situaciones a nivel del sistema educativo, así como pasó hace poco con una niña en una escuela de Aserrí, eso es uno de los temas a los que voy a darle mucho seguimiento.

Nosotros, desde la comunidad, sabemos que la discriminación es una realidad y me parece que es importante que podamos tener una discusión seria sobre el tema y no solo en cuanto a población afrodescendiente, sino en cuanto a todas las poblaciones que vean sus derechos vulnerabilizados.

La funcionaria dice que lo primero que hará es limpiar la casa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

— ¿Qué tipo de discriminación sufrió usted?

Mi caso fue muy particular, porque yo no recuerdo exactamente lo que sucedió y eso para mí evidencia el impacto que tuve de niña. Fue ya tiempo después que me hablaron sobre un compañero que tenía manifestaciones racistas hacia mí y me agredía y por eso mis papás tuvieron que intervenir, ir a la escuela y pedir que se hicieran respetar mis derechos.

Sé que soy muy privilegiada por tener unos papás que siempre me han apoyado, pero yo quisiera trabajar para que todas las personas puedan crecer en un ambiente sano, en el que sean respetados y libre de discriminación.

— ¿Cuál es su misión como defensora de los Habitantes?

Trabajar para lograr una sociedad más inclusiva, más participativa. Luchar contra el racismo y todo tipo de discriminación, así como empoderar a las poblaciones. Yo quiero ser la defensora de todos, sin poner etiquetas a nadie.

Luego de la juramentación Angie habló con la prensa por primera vez como defensora de los Habitantes. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

— Esta es la segunda vez que usted se postula para ser defensora de los Habitantes. ¿Qué hizo que no se diera por vencida la primera vez?

Insistí porque esta es mi pasión. He trabajado mucho a nivel internacional y siempre quise contribuir con mi país, llegó la hora de hacerlo.

— ¿Qué planes diferentes tiene para la Defensoría?

No es tanto tener planes diferentes, sino más bien es garantizar que se haga todo lo necesario para el cumplimiento de los derechos. Creo en la proactividad.

Quiero fortalecer el sistema nacional de Contralorías de Servicio de forma tal que cuando un usuario sienta que algo no está bien y se están afectando sus derechos, tenga una respuesta inmediata.

A los papás de Angie no les caben en el pecho la emoción y el orgullo. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

— ¿En qué consistirá el Observatorio Nacional de Derechos Humanos que usted quiere implementar?

Será un espacio que nos permita visualizar cuál es la situación general de derechos humanos en el país, cuáles son las poblaciones que mayormente están viendo lesionados sus derechos, y cuáles son esos derechos. Esos indicadores nos permitirán hacer estudios temáticos para saber cómo y dónde actuar.

— ¿Qué le dice a las personas que piensan que la Defensoría no los representa?

Conozco a muchos trabajadores de la Defensoría y creo que hacen mucho, lo que pasa es que quizá no logramos verlo porque el trabajo de la institución es muy técnico, es directo con las instituciones y se que eso hace que no sea tan notorio.

Creo que tenemos que fortalecer los procesos internos para que sean más efectivos y así tener el espacio y tiempo de elaborar informes y recomendaciones más fuertes, con una experticia técnico jurídica importante, que hagan que de verdad se tengan que acatar las recomendaciones y criterios que hagamos.

Pilar Cisneros le deseó a Angie lo mejor en su nuevo cargo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

— ¿Qué características no le pueden faltar al defensor de los Habitantes?

Tiene que tener una estrategia, liderazgo, determinación, pero a la vez la sensibilidad de leer al pueblo y entender que en Costa Rica hay personas con menos acceso a oportunidades, a quienes se les vulneran sus derechos y que debemos atenderlas ya.

— ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Me gusta mucho leer, siempre busco temas relacionados con Derechos Humanos, porque es lo que me gusta. Además, una de mis pasiones es conocer de diferentes culturas y viajar.

Angie se siente orgullosa de ser la primera defensora afrodescendiente. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

— ¿Qué música le gusta?

La música caribeña, pero la clásica más que todo, porque no veo mucha televisión ni me informo sobre farándula ni nada así, así que no sé cuáles son los cantantes en tendencia.

— ¿Cuál es su platillo favorito?

¡Dios, qué difícil! realmente no tengo un platillo favorito, me gusta mucho la comida caribeña, también la comida india que tiene muchos sabores y especias fuertes al paladar, también el picante.

— ¿Está casada?

No, soy soltera.

— ¿Tiene hijos?

No.

Los diputados hicieron fila para felicitar a la nueva defensora luego de la juramentación. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

— Sé que habla varios idiomas, ¿cuáles son?

Bueno, español, inglés, inglés criollo, que es el que se habla en todo el Caribe y le dicen ‘patuá'; hablo francés y portugués y empecé a estudiar mandarín, pero no terminé por falta de tiempo, algún día me gustaría retomarlo.

Me gustan mucho los idiomas porque me encanta viajar y poder conversar con la gente en su idioma natal.

— ¿Tiene un significado especial para usted ser la primera defensora de los habitantes de origen afrodescendiente?

Sin lugar a dudas, este es un gran honor y una gran responsabilidad. Hay un refrán que dice que nosotros somos los sueños más inimaginables de nuestros ancestros, así que siento un gran sentido de responsabilidad. Ser el primero siempre es importante y espero abrir espacios para que vengan muchos más y no solo afrodescendientes, sino indígenas también, por ejemplo.

Angie se mostró muy ilusionada de llegar a la Defensoría y dice que hará cambios. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

— Su papá, Clinton Cruickshank, fue diputado y su tío, Eduardo Cruickshank, también, incluso fue el primer diputado afrodescendiente que presidió el Congreso, ¿qué representa para usted pertenecer a una familia tan notoria?

Sin lugar a dudas, de hecho, mi papá fue vicepresidente de la Asamblea Legislativa, el peso del apellido Cruickshank es importante, me lleva a garantizar estándares que fueron inculcados en mí desde pequeña. Mis papás inculcaron en mí mucha fuerza y para mí va a ser importantísimo garantizar un legado en este nuevo reto que esté a la altura del apellido Cruickshank.