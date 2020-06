“Lo mandé a Justicia y Paz via Facebook, con la idea de que tal vez le hicieran llegar el mensaje a mi esposo de la misma forma que lo hacen con gente de farándula que envía mensajes al Facebook, pero no tienen esa cercanía. No conozco a ningún privado que le hayan dicho, ‘le llegó este mensaje de fulanito’”, explicó Maureen.