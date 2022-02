Antonio Ortega, el hijo de Paraíso que luchará en Cuesta de Moras

Antonio Ortega Gutiérrez es uno de los seis diputados que el partido Frente Amplio consiguió en las elecciones del 6 de febrero.

“Toño”, como le dicen sus conocidos, es un hijo orgulloso de Paraíso de Cartago y se estrenará en el plenario el próximo 1 de mayo.

Diputado Frente Amplio Antonio Ortega se estrenará como diputado del Frente Amplio este 1 de mayo. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Toño”, de 32 años, conversó con La Teja en el parque central de su cantón, donde vive.

En medio de saludos y felicitaciones de paraíseños nos contó que toda su vida estudiantil transcurrió en la educación pública y que desde muy joven se unió a grupos comunales como el Frente Ecológico Cultural de Paraíso, desde el cual participó en la siembra de árboles.

También se fajó limpiando ríos y en campañas de reciclaje.

“Después de eso me postulé para presidente del cole, en el Liceo de Paraíso y eso coincidió con la discusión por el TLC con Estados Unidos; yo me sumé al Comité Patriótico del no y así conocí al diputado José Merino, del Frente Amplio, que en aquel momento era un partido provincial de San José”, recordó.

“Toño” empezó a dar sus primeros pasos en la agrupación política en 2008; hoy es el vicepresidente.

Entre el 2014 y el 2018 fue asesor legislativo del diputado Frank Camacho, y la decisión de postularse como legislador la tomó en el 2021. “Considero que tengo la experiencia política tanto comunal como legislativa para ser diputado”, afirma.

-¿Qué pueden esperar los costarricenses de Antonio Ortega en la Asamblea y qué propone para Paraíso?

-Un trabajo responsable, honesto y una denuncia de la corrupción en todos los niveles. También vamos a incentivar el apoyo a la pequeña y a la mediana empresa, el acceso al crédito, a la banca de desarrollo y al agro.

Apoyo al desarrollo del turismo rural comunitario en Paraíso y en Cartago, vamos a ser vigilantes para que se ejecute la ley para la ampliación y culminación de la carretera Florencio del Castillo y a luchar para que los cantones cartagineses dejen de ser cantones dormitorio por falta de fuentes de trabajo.

Antonio Ortega Antonio Ortega, conoció a José Merino, primer diputado del Frente Amplio desde sus años de estudiante de colegio. Foto: Cortesía (Cortesia)

-¿Qué les dice a los ticos que temen a la ideología del Frente Amplio?

-Somos un partido que en sus 18 años de existencia no solo no ha presentado proyectos de ley que atenten contra la democracia, la libertad de prensa o las libertades económicas.

Por el contrario, hemos presentado proyectos en pro de las libertades individuales, de la reactivación económica, del cuido del medio ambiente. El Frente Amplio se llama así porque pretende ser la casa común de muchos sectores. En nuestras filas hay personas que vienen de la izquierda histórica, pero también de la socialdemocracia y el socialcristianismo.

-¿Cómo quitar la sombra que pesa sobre el FA por su simpatía con gobernantes como Daniel Ortega y Nicolás Maduro?

-Se erradica (esa sombra) con nuestro actuar en Costa Rica, nosotros hacemos política aquí y no se nos puede tachar ni en un reglón de que hemos atentado contra la democracia o las libertades individuales. Como varios partidos, pertenecemos a diferentes foros y espacios en donde hay partidos de diferente índole, pero nos sentimos más identificados con el Frente Amplio de Uruguay, que es el partido de Pepe Mujica. No nos ha pesado la mano para señalar las barbaridades que pasan en Nicaragua o en otros países, independientemente de la ideología que dicen defender sus gobernantes.

-¿Cómo trabajará la fracción del Frente Amplio en la Asamblea?

-Nuestro partido tiene una vocación y habilidad particular para llegar a acuerdos. Lo demuestra José María (Villalta), una fracción unipersonal ha logrado varias leyes, como la de la declaración del agua como derecho humano.

Tenemos el conocimiento y el compromiso de ir a trabajar en las cosas que tengamos en común con otras fracciones, pero también haremos frente a las políticas que empobrezcan a las personas, hagan más caro el costo de la vida, atenten contra los derechos humanos o la institucionalidad del Estado social y el medio ambiente.

-¿Cuáls serán los tres proyectos principales que buscará dejar esta fracción del FA a la legislación nacional?

-Estamos en ese proceso de análisis, pero sin duda estamos comprometidos con la justicia fiscal, con la reactivación económica de los sectores más golpeados por la pandemia, la defensa de la institucionalidad y los derechos laborales de los empleados públicos y privados, estos últimos que son los que cuentan con menos ventajas.

-¿Con cuál partido siente que el FA no lograría ponerse de acuerdo?

-En el plano discursivo con todo aquel que sea autoritario, que esté en contra de las libertades, pero muchas veces en lo práctico podemos encontrar coincidencias. Hay líneas rojas que la fracción no piensa cruzar, pero en el plano de la negociación y el intercambio podemos encontrarlas.

-¿Qué tanto beneficia el aumento de 1 a 6 diputados que tuvo el partido?

-Vamos a tener la posibilidad de estar en todas las comisiones permanente ordinarias, que son seis y eso nos da un margen para tener mayor presecia y capacidad de propuesta y una mayor capacidad de control político.

