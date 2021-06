El rock lo ha llevado siempre en sus venas, le encanta tocar la guitarra eléctrica y por si alguien tiene alguna duda, en la foto de su graduación de colegio, en la que hay que poner una frase que represente el sentir del corazón, Blinken puso: “Just another brick in the wall?” (¿Solamente otro ladrillo en la pared?). Frase de la canción de Pink Floyd.