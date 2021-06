“Lo que han logrado todos ustedes aquí, lo que Costa Rica ha logrado a lo largo del país, creo que es un modelo. No solamente aquí en Costa Rica, no solamente en la región, potencialmente para todo el mundo, y me alegra sobremanera que el Gobierno de Costa Rica va a compartir las lecciones con otros países centroamericanos en la Conferencia de Sembremos Seguridad de la próxima semana”, dijo Blinken en Desampa.