Aprenda sobre la respuesta a una gran pregunta de la vida: ¿Cómo alcanzar la felicidad duradera?

En tiempos en los que la ansiedad, las preocupaciones económicas y la incertidumbre forman parte de la vida diaria de muchas familias, los Testigos de Jehová realizarán en Costa Rica su asamblea anual bajo el tema “Felices para siempre”.

Será un evento que busca mostrar cómo la espiritualidad y los principios bíblicos pueden ayudar a las personas a encontrar felicidad y esperanza duraderas.

Miles de personas asistirán en Guácima de Alajuela a la asamblea “Felices para siempre”, organizada por los testigos de Jehová. (Testigos de Jehová/Cortesía)

La actividad se llevará a cabo los fines de semana del 12 al 14 y del 19 al 21 de junio en el Centro de Eventos Printea, en La Guácima de Alajuela, donde se espera la participación de más de 22 mil personas procedentes de distintos puntos del país.

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Mensaje de esperanza para las familias

La asamblea tendrá entrada gratuita y contará con conferencias, entrevistas y producciones audiovisuales basadas en la Biblia.

El objetivo principal será responder preguntas que muchas personas se hacen en medio de los desafíos actuales, entre ellas si realmente es posible ser felices para siempre y cómo enfrentar las angustias que afectan a millones de personas alrededor del mundo.

Ernesto Bustos, vocero regional de los testigos de Jehová, explicó que el programa fue diseñado para ayudar a las personas a fortalecer su fe y encontrar razones sólidas para mantener una actitud positiva ante el futuro.

El programa incluirá conferencias, entrevistas y producciones audiovisuales basadas en las enseñanzas de la Biblia. (Testigos de Jehová/Cortesía)

Según indicó, la felicidad verdadera no depende únicamente de las circunstancias materiales, sino de desarrollar una relación cercana con Dios y confiar en las promesas contenidas en las Escrituras.

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“¿Quién no quiere ser feliz? La asamblea de este año analiza cómo serlo y cómo mantenerse así.

Todos los asistentes descubrirán la verdadera alegría que proviene de tener una esperanza sólida para el futuro”, destacó Bustos al referirse a uno de los principales mensajes que se compartirán durante los días de actividades.

Estrenos sobre la vida de Jesús

Uno de los momentos más esperados será la presentación de los episodios 4, 5 y 6 de la serie audiovisual “Las Buenas Noticias según Jesús”, una producción que narra de forma fiel la vida y ministerio de Jesucristo utilizando únicamente los relatos de los Evangelios.

Además, el programa incluirá un bautismo cristiano, considerado por los asistentes como una importante demostración pública de fe y dedicación a Dios.

Los asistentes conocerán nuevos episodios de la serie “Las Buenas Noticias según Jesús”, centrada en la vida y ministerio de Jesucristo. (Cortesía/Cortesía)

Los organizadores también destacaron que la actividad forma parte de una serie de asambleas que se desarrollarán en distintos países durante este año, uniendo a millones de personas alrededor del mundo mediante un mismo mensaje centrado en la esperanza, la fe y las promesas divinas.

Invitación abierta para todos

Los testigos de Jehová explican que cualquier persona puede asistir, independientemente de sus creencias religiosas. El evento no tiene costo de ingreso y tampoco se realizan colectas.

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La organización considera que el programa puede convertirse en una oportunidad para que muchas personas encuentren consuelo espiritual, fortalezcan su fe y descubran enseñanzas bíblicas que les permitan enfrentar con optimismo los desafíos de la vida mientras esperan el cumplimiento de las promesas de Dios para la humanidad.